Κλείνει την πόρτα ο Τραμπ στην Τεχεράνη: «Καμία παραχώρηση - Το Ιράν ξέρει τι θα συμβεί σύντομα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «δεν είναι διατεθειμένος» να κάνει οποιεσδήποτε παραχωρήσεις προς την Τεχεράνη, μετά και την τελευταία απάντηση του Ιράν σχετικά με τις συνομιλίες για ειρηνευτική συμφωνία.

Σε δηλώσεις του στη New York Post τη Δευτέρα είπε ότι το Ιράν γνωρίζει «τι πρόκειται να συμβεί σύντομα» ενώ φάνηκε να κλείνει την πόρτα στην πρόταση του Ιράν, που διατυπώθηκε χθες, για διπλωματικές συνομιλίες.

Σχετικά με τη δήλωσή του την Παρασκευή, ότι θα ήταν πρόθυμος να δεχτεί 20ετή αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι «δεν είμαι ανοιχτός σε τίποτα αυτή τη στιγμή», χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες.

«Δεν μπορώ πραγματικά να σας μιλήσω γι' αυτό. Συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα», είπε.

Επιπλέον, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν αισθάνεται απογοητευμένος και ξεκαθάρισε ότι το Ιράν γνωρίζει πολύ καλά ότι οι ΗΠΑ μπορούν να του προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερο «πόνο».

«Μπορώ να σας πω ότι θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία περισσότερο από ποτέ, επειδή γνωρίζουν τι πρόκειται να συμβεί σύντομα», δήλωσε ο Τραμπ στην αμερικανική εφημερίδα.

Ακόμη, σε ερώτημα αν το Ιράν θα περιμένει την Ουάσιγκτον για το πυρηνικό ζήτημα και το θέμα της επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, ο Τραμπ είπε ότι «δεν το είχε ακούσει αυτό» και επισήμανε ότι «είναι, δεν θέλω να φανώ ανόητος»

Επιστρέφοντας από το ταξίδι του στην Κίνα, ο Τραμπ φέρεται να πέρασε το Σαββατοκύριακο σε συσκέψεις με την ομάδα εθνικής ασφάλειας. Νέες συναντήσεις αναμένεται να γίνουν την Τρίτη, καθώς σκληροπυρηνικοί σύμμαχοι, όπως ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ (Ρεπουμπλικανός από τη Νότια Καρολίνα), προτρέπουν τον Τραμπ να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, καθώς η διπλωματία βρίσκεται σε αδιέξοδο.