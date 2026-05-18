Τουρκία: Έξι νεκροί και οκτώ τραυματίες από την ένοπλη επίθεση

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν σε νεότερη ενημέρωση, από ένοπλες επιθέσεις που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας της Μερσίνας, στη νότια Τουρκία, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη.



Η επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή Ταρσός της Μερσίνας, προκαλώντας πανικό σε θαμώνες και περαστικούς. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 17χρονος Μετίν Ο., ο οποίος φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές με τους ιδιοκτήτες του καταστήματος, άνοιξε πυρ με καραμπίνα προς το εστιατόριο που ανήκε στους αδελφούς Σαμπρί και Σαμέτ Παν.

Oι επιθέσεις σημειώθηκαν στις περιοχές Ταρσό και Τσαμλιγιαϊλά, με τον δράστη να μετακινείται μεταξύ διαφορετικών σημείων και να ανοίγει πυρ εναντίον πολιτών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης Μετίν Ο. ξεκίνησε την επίθεση σκοτώνοντας την πρώην σύζυγό του Αρζού Οζντέν (32 ετών) στο σπίτι της στην περιοχή Νταριπινάρ της Τσαμλιγιαϊλά και στη συνέχεια διέφυγε με αυτοκίνητο.

Στη συνέχεια, ο δράστης μετέβη στην περιοχή Ταρσό, όπου άνοιξε πυρ από το όχημά του προς το εστιατόριο του Σαμπρί Παν.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν ο Σαμπρί Παν (30 ετών) και ο εργαζόμενος στο κατάστημα Αχμέτ Ερτζάν Τζαν (18 ετών), ενώ ειδοποιήθηκαν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (112).

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο δράστης συνέχισε την πορεία του και φέρεται να σκότωσε τον Γιουσούφ Οκτάι (16 ετών) στην περιοχή Καμπούργκετιί και τον Αμπντουλάχ Κοτζά (50 ετών) στη γειτονιά Γενίκιοϊ.

Κατά τη διαφυγή του, ο Μετίν Ο. τραυμάτισε επίσης επτά άτομα σε διαφορετικά σημεία της διαδρομής του, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων σε πέντε νεκρούς και επτά τραυματίες.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, όπου συνεχίζεται η νοσηλεία τους, ενώ συγγενείς των θυμάτων συγκεντρώθηκαν έξω από τα νοσοκομεία.