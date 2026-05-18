Κόρινθος: Προφυλακίστηκαν τρία από τα πέντε μέλη του κυκλώματος με το «call center» τηλεφωνικών απατών

Μετά από πολύωρη ανακριτική διαδικασία στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου διατάχθηκε η προφυλάκιση των τριών μελών της οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους σε όλη την επικράτεια. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μία γυναίκα, και ένας άνδρας, μέλη του κυκλώματος.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, Δευτέρα (18/5) απολογήθηκαν πέντε μέλη της οργάνωσης, τρεις άνδρες και μία γυναίκα που φέρονται να αποτελούσαν τον αρχηγικό πυρήνα, καθώς και ακόμη ένας άνδρας που είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα».

Παράλληλα, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί ακόμη εννέα μέλη, έξι άνδρες, τρεις γυναίκες, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων συνεργών. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 1,6 εκατομμύριο ευρώ.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Το κύκλωμα λειτουργούσε σαν οργανωμένο «call center» τηλεφωνικών απατών. Η οργάνωση ήταν χωρισμένη σε δύο βασικούς πυρήνες:

Τα μέλη του “call center” τηλεφωνούσαν καθημερινά σε ανυποψίαστους πολίτες, προσποιούμενοι λογιστές, υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, τραπεζών ή ακόμη και του ΔΕΔΔΗΕ, χρησιμοποιούσαν διαφορετικά προσχήματα για να παγιδεύσουν τα θύματά τους.

Άλλοτε μιλούσαν για επιδόματα και επιστροφές χρημάτων, άλλοτε για αποφυγή προστίμων ή υποτιθέμενες διαρροές ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος τους ήταν να πείσουν τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή από τα σπίτια τους, δήθεν για «καταγραφή περιουσίας», ασφάλιση ή έλεγχο.

Αμέσως μετά αναλάμβανε δράση ο δεύτερος πυρήνας της οργάνωσης, οι λεγόμενοι «εισπράκτορες» ή «runners». Τα μέλη αυτά βρίσκονταν διάσπαρτα σε προκαθορισμένα σημεία ανά τη χώρα και, καθοδηγούμενα τηλεφωνικά από το «call center», μετέβαιναν στα σπίτια των θυμάτων ή σε άλλα σημεία συνάντησης για να παραλαμβάνουν τη λεία.

Για να αποφεύγουν τον εντοπισμό, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά διαδικτυακές εφαρμογές επικοινωνίας, δυσκολεύοντας την άρση απορρήτου, ενώ τα τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν ήταν δηλωμένα σε «αχυράνθρωπους». Οι «εισπράκτορες» μετακινούνταν είτε με μισθωμένα οχήματα είτε με δικά τους, τα οποία όμως συχνά οδηγούσαν συνεργοί τους που περίμεναν σε απόσταση ασφαλείας, ώστε να μην υπάρχει άμεση σύνδεση με το σημείο παραλαβής.

Από την έρευνα διακριβώθηκε η εμπλοκή της οργάνωσης σε τουλάχιστον 77 τετελεσμένες απάτες και 19 απόπειρες, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς πολλές από τις απόπειρες δεν καταγγέλλονται ποτέ.