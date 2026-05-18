Global Sumud Flotilla: Εκτιμάται ότι έχουν απαχθεί 19 Έλληνες- Ρεσάλτο των IDF στα σκάφη του στολίσκου, ανοιχτά των κυπριακών ακτών- ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 19 Έλληνες εκτιμάται ότι είναι ανάμεσα στους ακτιβιστές που απήχθησαν από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες αναχαίτισαν τον στολίσκο Global Sumud Flotilla που κατευθυνόταν προς τη Γάζα.

Τις τελευταίες ώρες, με μηνύματά τους, οι ακτιβιστές ενημερώνουν για ρεσάλτο των IDF στα σκάφη του στολίσκου, ανοιχτά των κυπριακών ακτών, σε διεθνή χωρικά ύδατα. Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι μέχρι στιγμής έχουν αναχαιτιστεί 28 σκάφη, ενώ άλλα 26 συνεχίζουν να πλέουν προς τον παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με τις αναρτήσεις του «March to Gaza Greece», εκτιμάται ότι 19 Έλληνες είναι ανάμεσα στους απαχθέντες. Από αυτούς, οι επτά επέβαιναν στα σκάφη «Intifada» και «Birzeit» με τα οποία χάθηκε η επαφή και εκτιμάται πως ίσως τα πληρώματά τους απήχθησαν από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Οι άλλοι 12 Έλληνες ήταν σε σκάφη τα οποία αναχαιτίστηκαν.

Οι Έλληνες του Global Sumud Flotilla

Με βάση την ενημέρωση από το «March to Gaza Greece», έχει χαθεί η επαφή με τα σκάφη «Birzeit (La Cirena)» και «Intifada (Last Dream)», τα οποία «μάλλον έχουν δεχθεί επίθεση» από το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό.

Σε αυτά τα δύο σκάφη επέβαιναν επτά Έλληνες: οι Ιάσονας Γουσέτης, Ελένη Τσιάντα και Αντώνιος Βραδής (με βρετανική υπηκοότητα) ήταν στο Birzeit (La Cirena) και οι Χριστίνη Δέση Λούκα, Ιωάννης Δαπόλας, Παντελής Ραφαήλ Βλάχας και Φεβρωνία Βόκαλη στο «Intifada (Last Dream)».

«Τα μέλη του πληρώματος μας μπορεί να έχουν απαχθεί από το Ισραήλ και να μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος παρά τη θέληση τους. Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να πιέσει και να εγγυηθεί την άμεση απελευθέρωση των απαχθέντων. Απαιτούμε να εντοπίσει το πλοίο με το οποίο έχουμε χάσει επαφή και να υπάρξει πίεση, ώστε η υπόλοιπη αποστολή να συνεχίσει την πορεία της. Η αποστολή μας είναι νόμιμη. Η Γάζα μας χρειάζεται», ανέφεραν οι αναρτήσεις του «March to Gaza Greece».

Επίσης, δόθηκαν στη δημοσιότητα τα μηνύματα των Ελλήνων ακτιβιστών που είχαν βιντεοσκοπηθεί εκ των προτέρων.