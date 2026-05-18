Πανεπιστήμιο Πατρών: Έτρεξαν, συγκινήθηκαν, δεσμεύτηκαν! Η πόλη είπε «ναι» στη δωρεά ζωής- ΦΩΤΟ

Δύο μέρες αφιερωμένες στη ζωή, στην επιστήμη και στη μνήμη ενός αγαπημένου συμφοιτητή. Το διήμερο 16 και 17 Μαΐου 2026 η εθελοντική ομάδα «Will You… Marrow Me?» της ΕΕΦΙΕ – Παράρτημα Πατρών έγραψε μια από τις πιο συγκινητικές σελίδες στην ιστορία του εθελοντισμού στην Πάτρα.

Το Σάββατο, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχθηκε την 1η Ημερίδα με τίτλο «Δωρεά Μυελού των Οστών: Από την Επιστήμη στον Αγώνα της Ζωής», και γέμισε από επιστήμονες, εθελοντές, ασθενείς και απλούς πολίτες που προσήλθαν για να μάθουν, να συγκινηθούν και να δεσμευτούν. Το πρόγραμμα συνδύασε επιστημονικές ομιλίες ιατρών και ερευνητών στους τομείς της Αιματολογίας, της Δωρεάς Οργάνων και των Μεταμοσχεύσεων με βιωματικές αφηγήσεις δοτών και μεταμοσχευμένων ασθενών. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα είχε η παρουσίαση και τιμητική αναγνώριση των ομάδων του φοιτητικού προγράμματος προσέλκυσης εθελοντών δοτών «Share The Flame», ενώ "σημαδεύτηκε" από μια σπάνια και βαθιά ανθρώπινη στιγμή: την πραγματοποίηση Συνάντησης Δότη–Λήπτη μοσχεύματος. Η εκδήλωση έκλεισε με μουσική από τη Χορωδία «Cantelena», αφήνοντας μια ανεξίτηλη εντύπωση.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών, του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, του Συλλόγου Γονέων παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια «Φλόγα» και του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τη θεσμική και επιστημονική συμπαράσταση του ΚΕΔΜΟΠ- «Χάρισε Ζωή».

Ένας αγώνας δρόμου και ένας αγώνας ζωής

Την Κυριακή, η Πανεπιστημιούπολη του Ρίου μετατράπηκε σε τόπο μνήμης και τιμής. Ο 1ος Αγώνας Δρόμου «Κωνσταντίνος Παπαγεωργόπουλος» διεξήχθη με αφετηρία και τερματισμό στο κτήριο της Πρυτανείας, αφιερωμένος στη μνήμη του αγαπημένου συμφοιτητή και πρώην υπεύθυνου της ομάδας, ο οποίος έχασε τη μάχη εναντίον της λευχαιμίας πριν από έναν ακριβώς χρόνο.

Δεκάδες συμμετέχοντες έτρεξαν όχι για μια νίκη, αλλά για έναν σκοπό. Για να θυμούνται. Για να ευαισθητοποιούν. Και για να κρατούν ζωντανό το μήνυμα που ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργόπουλος υπηρέτησε με όλη του την ύπαρξη.

Ένα διήμερο που άφησε πίσω του κάτι παραπάνω από εντυπώσεις, άφησε δέσμευση.