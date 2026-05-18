Δυτ. Αχαΐα: Πώς 85χρονος ξεγέλασε απατεώνα- Του άφησε σκουπίδια αντί για χρυσαφικά

Νέα απόπειρα εξαπάτησης ηλικιωμένου καταγγέλθηκε στην Αχαΐα, με το περιστατικό να σημειώνεται χθες σε χωριό της Δυτικής Αχαΐας. Αυτή τη φορά, όμως, ο επιτήδειος έφυγε με άδεια χέρια κυριολεκτικά.

Ένας 85χρονος δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος παρουσιάστηκε ως υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ. Ο δράστης τον προέτρεψε να συγκεντρώσει τα χρυσαφικά που διατηρούσε στην οικία του, να τα τοποθετήσει σε σακούλα και να την αφήσει έξω από την πόρτα του.

Ο ηλικιωμένος ακολούθησε αρχικά τις οδηγίες. Λίγο αργότερα, όμως, συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο για απάτη. Χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του, αντικατέστησε τη σακούλα με μια άλλη γεμάτη απορρίμματα.