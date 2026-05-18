Γωγώ Μαστροκώστα: Αγωνία για την πορεία της υγείας της- Νοσηλεύεται στον «Ευαγγελισμό»

Στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» νοσηλεύεται εδώ και αρκετό καιρό η Γωγό Μαστροκώστα και σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της φέρεται να έχει επιδεινωθεί σημαντικά τις τελευταίες ημέρες, ενώ στο πλευρό της βρίσκονται διαρκώς η οικογένεια και στενοί φίλοι.

Η γυμνάστρια και πρώην μοντέλο αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σοβαρό πρόβλημα υγείας, ωστόσο το τελευταίο διάστημα η κατάστασή της φέρεται να έχει επιβαρυνθεί αισθητά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 δεν έχει επικοινωνία με το περιβάλλον της.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η νοσηλεία της στον «Ευαγγελισμό» ξεκίνησε πριν από αρκετούς μήνες.

Στο πλευρό της βρίσκονται συνεχώς ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, η 18χρονη κόρη τους, Βικτώρια, καθώς και στενοί άνθρωποι της οικογένειας.

Οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της, με τα επόμενα εικοσιτετράωρα να θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα.