Ο Δημήτρης Σαρδελιάνος «ακτινογραφεί» την κινητικότητα στην Πάτρα από την Οθωμανική περίοδο έως σήμερα- ΒΙΝΤΕΟ

Από την Οθωμανική περίοδο έως το σήμερα, ο Δημήτρης Σαρδελιάνος αποτυπώνει πώς η ελληνική αντίληψη για τον κοινόχρηστο χώρο «χτίζει» τα αδιέξοδα της πόλης και γιατί η συζήτηση για το παλαιό λιμάνι και το τρένο ξεκινά, κατά τη γνώμη του, από λάθος βάση.

Ο πατρινός συγκοινωνιολόγος, παρακολουθώντας επί καιρό την έντονη αντιπαράθεση για τα δυο αυτά ζητήμστα, σε ανάρτησή του, «ακτινογραφεί» την κινητικότητα στην Πάτρα από την Οθωμανική περίοδο έως σήμερα. Συγκεκριμένα, γράφει: "Παρακολουθώ την κόντρα για το παλαιό λιμάνι αλλά και για το τραίνο για άλλη μια φορά. Μετά από μία συζήτηση με φίλους (ανάμεσα σε τσίπουρα) από τις πολλές που κάνω γι’ αυτό το θέμα, απόρησαν πως και δεν έχω σχολιάσει. Μα δεν μπήκα καν στον πειρασμό διότι πιστεύω ότι όλο αυτό γίνεται σε λάθος βάση και γι’ αυτό και κάθε συζήτηση καταλήγει σε αδιέξοδο.

Επειδή η τεκμηρίωση γραπτώς αυτού είναι κάτι που απαιτεί πολύ χρόνο (και επίσης δύσκολα διαβάζεται) κάθισα το Σαββατοκύριακο και δόμησα μία αφήγηση την οποία και την έκανα λήψη με το κινητό μου (έγινε με την μία όποτε δικαιολογούνται και τα σαρδάμ) που περιγράφει την αντίληψη που έχει η Ελληνική κοινωνία για τον κοινόχρηστο χώρο. και για το πρόβλημα της αναποφασιστικότητας στην λήψη ουσιαστικών αποφάσεων. Αυτές είναι κατά την γνώμη μου και οι βάσεις για την δημιουργία των προβλημάτων τόσο της διαχείρισης του χώρου αλλά και των καθημερινών θεμάτων της κινητικότητας.

Την χώρισα σε 2 μέρη:

Τo πρώτο μέρος τρέχει από την Οθωμανική Περίοδο μέχρι Σήμερα και αναφέρεται στο πως αυτή η αντίληψη διαμορφώθηκε και πως αποτυπώνεται, στους δρόμους, στις πλατείες, στα πεζοδρόμια και η οποία έχει ως πρόσθετο αποτέλεσμα την αφόρητη δυσκολία μετακίνησης μέσα στην πόλη

Το δεύτερο μέρος - έχοντας ως αφετηρία αυτή την αντίληψη - εστιάζει στην Πάτρα. Προσπαθώ να αναλύσω τα προβλήματα στα θέματα κινητικότητας αλλά και να απαντήσω σε ερωτήματα που τα θεωρώ κυρίαρχα για την προοπτική της πόλης.

Είναι προφανές ότι ούτε το αλάθητο έχω, ούτε θεωρώ ότι η άποψη μου για την Πάτρα (που σε μερικούς είναι γνωστή) και το προς τα που πρέπει να κινηθεί είναι η μοναδική. Αλλά είναι μία από τις βασικές. Απλώς την τοποθέτησα σε ένα πιο συνολικό πλαίσιο όχι τόσο ευρύτερα γνωστό. Στόχος μου είναι να αποφύγω αντιπαραθέσεις και διαμάχες (που συνεχώς έχω) οι οποίες όμως όταν ξεκινούν από διαφορετικές αφετηρίες είναι προφανές ότι δεν έχουν κανένα νόημα και είναι αδιέξοδες. Αν είναι να υπάρχουν διαφωνίες ας υπάρχουν με πραγματικά δεδομένα και επιχειρήματα".

Η Πόλη που δεν Ανήκε σε Κανέναν

Στα παρακάτω βίντεο περιγράφει την αντίληψη που έχει η Ελληνική κοινωνία για τον κοινόχρηστο χώρο, δηλαδή τον χώρο που ανήκει σε όλους, όπως γράφει.