Η Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων

Η Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών σε ανακοίνωση της για τη Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2026 - 18 Μαΐου τονίζει πως «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της έχει ως εξής:

"Τη Δευτέρα 18 Μαΐου τα μουσεία γιορτάζουν!

Το θέμα της φετινής Διεθνούς Ημέρας Μουσείων είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο». Είναι ώριμες οι συνθήκες να ενωθούν όλες οι δυνάμεις σε ένα Μουσείο της Πόλης των Πατρών, ως Κέντρο συλλογής τεκμηρίωσης και ανάδειξης της νεότερης ιστορίας και του πολιτισμού. Η Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών σταθερά και επίμονα τα τελευταία χρόνια τονίζει και αναδεικνύει με τις δράσεις της, την αναγκαιότητα ίδρυσης και λειτουργίας Μουσείου της Πόλης των Πατρών.

Η συνολική αξιοποίηση του υπό αποκατάσταση παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου μπορεί και πρέπει να αποτελέσει τη βάση εκκίνησης. Απομένει η τελική απόφαση χωρίς αναστολές αλλά με τόλμη".