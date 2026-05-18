Πάτρα: Εθελοντική αιμοδοσία την Τετάρτη 20-5-2026

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας “Ο Άγιος Χαράλαμπος” σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Π «Ο Άγιος Ανδρέας”, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και την Διοίκηση του Συναιτερισμού “ΡΑΔΙΟ ΤΑΧΙ Πάτρας 18300 προγραμματίζει εθελοντική αιμοδοσία αυτή την Τετάρτη 20-5-2026.

Πιο συγκεκριμένα η εθελοντική αιμοδοσία με το ΡΑΔΙΟ ΤΑΧΙ Πάτρας 18300 θα γίνει την Τετάρτη 20/5/2026 (17 .30 - 21.30) στα γραφεία του Ράδιο Ταξί στην οδό Γλαύκου (κάθοδος).

Αγαπητοί αιμοδότες σε μια περίοδο που οι ανάγκες σε αίμα παραμένουν μεγάλες στρέφουμε το βλέμα σε οτι δίνει πραγματική αξία, την φροντίδα και την στήριξη προς τους ανθρώπους γύρω μας.

Δίνουμε το παρών στο προσκλητήριο ανθρωπιάς και προσφοράς ζωής κάνουμε το καλύτερο δώρο - ένα δώρο ζωής.

Οι ανάγκες για αίμα δεν σταματούν ποτέ. Σήμερα εγώ αύριο εσύ κανείς δεν ξέρει την στιγμή.

Προσφέρετε 10 λεπτά από το χρόνο σας βοηθώντας όσους έχουν ανάγκη.

«Δώστε αίμα, δώστε αγάπη, δώστε ζωή, είναι στο χέρι σας», αναφέρει η ανακοίνωση του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας.