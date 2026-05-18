Χριστίνα Αλεξοπούλου: Συγχαρητήρια στους Αχαιούς που εξελέγησαν στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας

Με αφορμή την ολοκλήρωση των εργασιών του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και την εκλογή των μελών της νέας Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Συγχαίρω θερμά τους Αχαιούς που εξελέγησαν στη νέα Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ: Την κα. Κλυταιμνήστρα Σπαλιάρα, τον κ. Νίκο Σιαδήμα, τον κ. Λεωνίδα Πανίτα και τον κ. Φίλιππο Παπαγεωργίου.

Η συμμετοχή και η εκπροσώπηση της Αχαΐας στα κορυφαία κομματικά όργανα αποτελεί αναγνώριση της διαρκούς παρουσίας και προσφοράς των στελεχών της παράταξής μας στην τοπική κοινωνία.

Το 16ο Συνέδριο επιβεβαίωσε ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει μια μεγάλη, σύγχρονη και ενωμένη παράταξη, με πολιτική σοβαρότητα και ξεκάθαρο προσανατολισμό για την Ελλάδα του 2030. Σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας και γεωπολιτικών προκλήσεων, η πολιτική σταθερότητα -που περνά μέσα από μία δυνατή Νέα Δημοκρατία- αποτελεί εθνική αναγκαιότητα, χωρίς πισωγυρίσματα.

Υπό την ηγεσία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, συνεχίζουμε την πορεία ευθύνης, μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης, με στόχο μια ισχυρή Ελλάδα και καλύτερες προοπτικές για όλους τους πολίτες.

Εύχομαι ολόψυχα δύναμη και κάθε επιτυχία σε όλα τα μέλη της νέας Πολιτικής Επιτροπής».