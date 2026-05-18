Παρουσιάζεται το βιβλίο "Τα Παλαιικά" στο Αίγιο

Ο συγγραφέας με καταγωγή από την Αιγιάλεια, Βασίλης Ρούβαλης παρουσιάζει το νέο βιβλίο του με τίτλο "Τα Παλαιικά, Είκοσι Αποφθέγματα" για πρώτη φορά στο Αίγιο στο Αρχοντικό Παναγιωτόπουλου, αυτή την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 στις 19.30.

Είκοσι αποφθέγματα, γραμμένα απευθείας με τη χρήση «παλαιού» λεξιλογίου –από διαλέκτους και ιδιώματα– αντλημένου από το ελληνόφωνο τόξο της Μεσογείου — τον Μορέα, την Κρήτη, τα Επτάνησα, την Γκρετσία Σαλεντίνα και την Κύπρο.

Στόχος της παρούσας έκδοσης δεν είναι μόνον η αναγνωστική απόλαυση αλλά και η λειτουργία της ως «ευγενής πρόσκληση» προς την προσέγγιση και την αποκάλυψη ενός ευρύτερου γλωσσικού κόσμου: ενός κόσμου λησμονημένου, αλλά διαχρονικά παρόντος στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λόγου.

Οι μικρές αυτές συνθέσεις που προέκυψαν με την παράλληλη απόδοσή τους στη νεοελληνική κοινή, μπορούν να χαρακτηριστούν «κρεολικές», με την έννοια ότι αξιοποιήθηκαν ελεύθερα, ως γόνιμη τεχνική κολλάζ.

Τα κείμενα κοσμούνται από παλαιές ξυλογραφίες.

Η εισαγωγή του συγγραφέα και το επίμετρο του καθηγητή γλωσσολογίας Κώστα Ντίνα συμβάλλουν στην ερμηνευτική πλαισίωση αυτού του συγγραφικού «παιχνιδιού».

Ο συγγραφέας Βασίλης Ρούβαλης γεννήθηκε στην Αθήνα και ζει στην Τήνο. Σπούδασε Βυζαντινή και Νεοελληνική Λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και Δημιουργική Γραφή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Είναι εκδότης του πρώτου ηλεκτρονικού περιοδικού για την ποίηση (.poema..) καθώς και του ομώνυμου εκδοτικού οίκου.

Το έργο του εκτείνεται στα πεδία της ποίησης, της μετάφρασης και του δοκιμίου ενώ αποσπάσματά του έχουν μεταφραστεί σε δέκα γλώσσες. Εργάζεται ως δημοσιογράφος και διευθύνει τον πολιτιστικό φορέα Τηνία Λέσχη Βιβλίου.

Παράλληλα, ασχολείται με την καλλιτεχνική φωτογραφία και είναι ιδρυτής της Φωτογραφικής Λέσχης Τήνου. Είναι μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων, του Κύκλου Ποιητών, της Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών και της Ένωσης Συντακτών (ΕΣΗΕΑ). Ιστοσελίδες: www.vassilisrouvalis.gr & www.frasir.gr.

*Στην εκδήλωση στο Αίγιο, θα μιλήσουν για το βιβλίο ο φιλόλογος, υπ. διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών, Γιάννης Παπαγιαννόπουλος και ο ίδιος ο συγγραφέας Βασίλης Ρούβαλης.

Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει η φιλόλογος MA στο αρχαίο θέατρο, Βαρβάρα Σεφέρη.

Προλογίζει η δημοσιογράφος Πέπη Σπηλιωτοπούλου.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΜΟΝΟΚΛ.