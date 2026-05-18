Καρυστιανού: Στο κόμμα της και ο ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος

Ο ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος έκανε γνωστό ότι θα προσχωρήσει στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί στις 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη.

Σε ανάρτηση που έκανε την Κυριακή (17/5) στο TikTok ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, Σταύρος Σιουρδάκης, από το γραφείο της Μαρίας Γρατσία, όπου πραγματοποιήθηκε συλλογή υπογραφών σχετικά με τη διακήρυξη του κόμματος της κ. Καρυστιανού, ο Νίκος Ζιάγκος περιέγραψε πώς αποφάσισε να ενταχθεί στο νέο κόμμα.

«Τέλεια, έρχομαι κι εγώ»

«Ο Σταύρος μάς κάνει μαθήματα ρωσικών και μας δείχνει τα αξιοθέατα της Αγίας Πετρούπολης. Ξαφνικά τον είδα στην Αθήνα και του είπα "τι κάνεις εδώ;". Μου είπε "είμαι στο κόμμα της Καρυστιανού" και του είπα "τέλεια έρχομαι κι εγώ"», ανέφερε ο Νίκος Ζιάγκος.