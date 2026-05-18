Πάτρα: Ιερά Παράκληση ενόψει των Πανελληνίων εξετάσεων

Εν’ όψει των Πανελληνίων Εξετάσεων καί πρός ενίσχυσιν και φωτισμόν των παιδιών που συμμετέχουν, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος, θα τελέσει, όπως ανακοινώθηκε, ιερά Παράκληση πρός την Παναγία μας και τον Άγιο Απόστολο Ανδρέα, την ερχόμενη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 και ώρα 7 το απόγευμα, στον μεγάλο Ιερό Ναό του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου.

Παρακαλοῦμε τά παιδιά μας, πού θά διαγωνισθοῦν στίς Πανελλήνιες ἐξετάσεις, ἀλλά καί τούς γονεῖς τους, νά προσέλθουν καί νά προσευχηθοῦν μαζί μας γιά ἐνίσχυση καί ἐπιτυχία στίς ἐξετάσεις, αναφέρει η ανακοίωση της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.