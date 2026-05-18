Axios: Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει τη νέα πρόταση του Ιράν και ετοιμάζει «διαπραγματεύσεις με βόμβες»

Το Ιράν κατέθεσε νέα, επικαιροποιημένη πρόταση για συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο ο Λευκός Οίκος και ο Ντόναλντ Τραμπ εκτιμούν ότι δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές αλλαγές και δεν επαρκεί για την επίτευξη συμφωνίας, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο και πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων που μίλησαν στο Axios.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκει την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ωστόσο εξετάζει και το ενδεχόμενο επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων, καθώς το Ιράν απορρίπτει βασικές αμερικανικές απαιτήσεις και δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να προχωρήσει σε σημαντικές παραχωρήσεις σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ αναμένεται να πραγματοποιήσει σύσκεψη με την ομάδα εθνικής ασφάλειας στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου την Τρίτη, προκειμένου να εξεταστούν πιθανές στρατιωτικές επιλογές.

Ο ίδιος ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι, εάν το Ιράν δεν μεταβάλει τη στάση του, οι ΗΠΑ ενδέχεται να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις «με βόμβες».

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Axios την Κυριακή, πριν παραληφθεί η ιρανική πρόταση, ο Τραμπ φέρεται να δήλωσε πως «ο χρόνος τελειώνει» και προειδοποίησε ότι, αν το Ιράν δεν δείξει μεγαλύτερη ευελιξία, «θα δεχτεί πολύ πιο σκληρό πλήγμα».

Ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η νέα αντιπρόταση του Ιράν, η οποία διαβιβάστηκε στις ΗΠΑ το βράδυ της Κυριακής μέσω Πακιστανών διαμεσολαβητών, περιλαμβάνει μόνο περιορισμένες και κυρίως συμβολικές αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη πρόταση της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το επικαιροποιημένο σχέδιο δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη δέσμευση του Ιράν ότι δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού όπλου, ωστόσο δεν προβλέπει σαφείς δεσμεύσεις για αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου ούτε για παράδοση των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που ήδη διαθέτει.

Την ίδια ώρα, παρά τις αναφορές ιρανικών κρατικών μέσων ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν χαλάρωση ορισμένων κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο στο πλαίσιο των συνομιλιών, Αμερικανός αξιωματούχος ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να υπάρξει καμία ελάφρυνση κυρώσεων χωρίς αντίστοιχες κινήσεις από την πλευρά της Τεχεράνης.

«Δεν υπάρχει ουσιαστική πρόοδος αυτή τη στιγμή. Βρισκόμαστε σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο και η πίεση βρίσκεται πλέον στην ιρανική πλευρά», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ ζητούν μια «σοβαρή και ουσιαστική συζήτηση» για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ο ίδιος προειδοποίησε μάλιστα ότι, εάν δεν υπάρξει πρόοδος στις συνομιλίες, οι εξελίξεις ενδέχεται να περάσουν από τη διπλωματία στη στρατιωτική αντιπαράθεση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «αν αυτό δεν συμβεί, τότε θα μιλήσουμε μέσω βομβών».

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι δύο πλευρές δεν βρίσκονται ακόμη σε άμεσες διαπραγματεύσεις για το περιεχόμενο μιας πιθανής συμφωνίας, αλλά συμμετέχουν σε έμμεσες συνομιλίες με στόχο να καθοριστεί το πλαίσιο και η διαδικασία των διαπραγματεύσεων.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος εκτίμησε επίσης ότι η κατάθεση νέας αντιπρότασης από το Ιράν, έστω και με περιορισμένες αλλαγές, δείχνει πως η Τεχεράνη ανησυχεί για το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικής δράσης από τις ΗΠΑ.

Από την πλευρά τους, πάντως, οι Ιρανοί υποστηρίζουν εδώ και καιρό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι εκείνος που επιδιώκει επειγόντως μια συμφωνία, θεωρώντας ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ της Τεχεράνης.