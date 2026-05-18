Με επιτυχία οι ‘Open Days’ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2025-2026 σε Αίγιο και Πάτρα

Πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι ‘Open Days’ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2025-2026, που διοργάνωσε η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και έλαβαν χώρα τη Δευτέρα 11/5/2026 στο Αίγιο, στο Πολιτιστικό Κέντρο ‘Αλέκος Μέγαρης’ και την Τετάρτη και Πέμπτη 13-14/5/2026, στην Πάτρα, στην ‘Αγορά Αργύρη’.

Με κεντρική φιλοσοφία ‘Σχολείο Ανοικτό στην Κοινωνία’- ‘Μάθε-νιώσε-δράσε περιβαλλοντικά, δεν είναι μόδα, είναι ‘αναγκαιότητα’, Γυμνάσια και Λύκεια του Νομού Αχαΐας παρουσίασαν τα περιβαλλοντικά τους προγράμματα και πρόσθεσαν το λιθαράκι τους στην προσπάθεια οικολογικής ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας. Τον χώρο της Εκπαίδευσης εκπροσώπησαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Αν. Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας κ. Νικόλαος Δελέγκος, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας κ. Γεώργιος Παπατσίμπας, η Επόπτρια Ποιότητας της Εκπαίδευσης της ΔΔΕ Αχαΐας κ. Ευρυδίκη Παπάζογλου.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των παραπάνω δράσεων, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, πραγματοποιήθηκαν για πρώτη (1η) φορά στις πόλεις Αιγίου και Πάτρας, εκδηλώσεις-συζητήσεις με τίτλο ‘’ ‘’Οι Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον συζητούν με τους φορείς της πόλης’’ και θεματικό άξονα: ‘’Βιώσιμη Πόλη- Ενεργειακή Αναβάθμιση’’, όπου μαθητές/τριες, που μέσω των περιβαλλοντικών προγραμμάτων των σχολείων τους, μετέχουν στο διεθνές δίκτυο ‘Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον’-εθνικός συντονιστής του οποίου είναι η ΕΕΠΦ- έθεσαν ερωτήματα στους καλεσμένους/ες των συζητήσεων.

Τις δράσεις τίμησαν με την παρουσία τους και συμμετείχαν στις συζητήσεις, στο Αίγιο, ο Αν. Περιφερειάρχης κ. Χαράλαμπος Μπονάνος, ο Δήμαρχος Αιγιάλειας κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Δημήτριος Ελευθεριώτης, εκ μέρους του ΤΕΕ Δυτ. Ελλάδας ο κ. Δημήτριος Κουνινιώτης, μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Καινοτομίας ΤΕΕ/ΤΔΕ, ενώ την ΕΕΠΦ εκπροσώπησε η Αντιπρόεδρος κ. Αλέξια Νικηφοράκη. Ερωτήματα ως ‘νέοι δημοσιογράφοι’ έθεσαν μαθητέ/ςτριες των Γυμνασίων Αιγείρας, Δάφνης Καλαβρύτων, Καμαρών και Κλειτορίας.

Στην εκδήλωση της Πάτρας τίμησαν με την παρουσία τους και συμμετείχαν στη συζήτηση, ο Αν. Περιφερειάρχης κ. Χαράλαμπος Μπονάνος, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος, ο Υπεύθυνος του Κέντρου Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης του Δήμου Πατρέων κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντακόπουλος, εκ μέρους του ΤΕΕ Δυτ. Ελλάδας η κ. Μαγδαληνή Κοτρότσου, Αρχιτέκτων Μηχανικός με ειδίκευση στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό, ενώ την ΕΕΠΦ εκπροσώπησαν η Αντιπρόεδρος κ. Αλέξια Νικηφοράκη και ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. κ. Σταμάτης Σκαμπαρδώνης. Ερωτήματα έθεσαν μαθητές/τριες του Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών, του Ιδιωτικού Γυμνασίου Θεμέλιο, του Γυμνασίου Οβρυάς Πατρών και του 6ου Γενικού Λυκείου Πάτρας.

Τον δημοσιογραφικό συντονισμό είχε και στις δύο εκδηλώσεις ο κ. Μιχάλης Βασιλάκης, Δημοσιογράφος, Ταμίας ΔΣ ΕΣΗΕΠΗΝ.

Το εξαιρετικό κλίμα των συζητήσεων, η ουσιαστική αλληλεπίδραση Φορέων και ‘Νέων Δημοσιογράφων για το Περιβάλλον’ και το θετικό αποτύπωμα των μαθητών/τριών/ενεργών πολιτών και ερευνητών νέων δημοσιογράφων, θέτουν στέρεες βάσεις για την πραγματοποίηση αντίστοιχων δράσεων στο μέλλον.