Αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ η Ελένη Αυλωνίτου

Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Ελένη Αυλωνίτου, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας ότι από σήμερα δεν ανήκει πλέον στο κόμμα που, όπως σημειώνει, υπηρέτησε «με αυταπάρνηση» για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Η κίνησή της έρχεται σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας στον χώρο της Αριστεράς, με το βλέμμα στραμμένο στο υπό διαμόρφωση πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

Η Ελένη Αυλωνίτου, η οποία είχε δώσει το «παρών» στην εκδήλωση για την «κυβερνώσα Αριστερά» στο θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι, αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ αφήνοντας σαφές στίγμα συνέχειας. «Οι αγώνες μου δεν σταματάνε», αναφέρει, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά την επόμενη πολιτική της κίνηση με τη φράση: «Νέο ξεκίνημα λοιπόν, νέοι αγώνες! Θα ξανασυναντηθούμε γρήγορα».

«Δεν ανήκω πια στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ»

Στην ανάρτησή της, η πρώην βουλευτής αναφέρει χαρακτηριστικά: «Από σήμερα δεν ανήκω πια στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», σημειώνοντας ότι παραμένει στον χώρο της Αριστεράς και στους αγώνες για «Δημοκρατία, εθνική κυριαρχία, κοινωνική χειραφέτηση και εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων».

Η ίδια τονίζει ότι η παραίτησή της αφορά τόσο την ιδιότητα του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής όσο και την κομματική της ένταξη, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι δεν εγκαταλείπει την πολιτική δράση. «Θα συνεχιστούν με τον ίδιο ενθουσιασμό της πρώτης νιότης μου», γράφει για τους αγώνες της.

Με φόντο το κόμμα Τσίπρα

Η αποχώρηση της Ελένης Αυλωνίτου προστίθεται στις διεργασίες που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στην ευρύτερη Κεντροαριστερά και ειδικότερα στον χώρο που άλλοτε συγκρότησε τον ΣΥΡΙΖΑ ως κυβερνητικό πόλο. Η παρουσία της στην πρόσφατη εκδήλωση Τσίπρα στο Χαλάνδρι δεν πέρασε απαρατήρητη, ενώ η διατύπωση περί «νέου ξεκινήματος» ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι κινείται προς το νέο πολιτικό σχήμα που ετοιμάζει ο πρώην πρωθυπουργός.

Σε κάθε περίπτωση, η αποχώρηση ενός στελέχους με πολυετή διαδρομή στον ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται σε μια συγκυρία κατά την οποία οι φυγόκεντρες τάσεις στην Κουμουνδούρου εντείνονται, λίγες ημέρες πριν από τις αναμενόμενες ανακοινώσεις για το νέο κόμμα.

«Αναλαμβάνω το μερίδιο ευθύνης»

Η κ. Αυλωνίτου ευχαρίστησε όσους, όπως αναφέρει, την τίμησαν όλα αυτά τα χρόνια σε θέσεις ευθύνης «τόσο μέσα στο κόμμα όσο και μέσα στην κοινωνία». «Έκανα πάντα ακόμα και περισσότερο από αυτά που μπορούσα για να σας υπηρετήσω», σημειώνει, προσθέτοντας ότι κινήθηκε με γνώμονα τις δημοκρατικές της αρχές και την αλληλεγγύη.

«Αναλαμβάνω το μερίδιο ευθύνης που μου αναλογεί», αναφέρει ακόμη, δίνοντας στην αποχώρησή της χαρακτήρα πολιτικής τοποθέτησης και όχι απλής οργανωτικής αποχώρησης.

Η ανάρτησή της κλείνει με σαφές μήνυμα συνέχειας: «Νέο ξεκίνημα λοιπόν, νέοι αγώνες! Θα ξανασυναντηθούμε γρήγορα».