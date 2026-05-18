Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 19-5-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΝΙΑΡΟ
ΕΤΩΝ 91
Κηδεύουμε την Τρίτη 19-5-2026 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ι. Ν. Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΑΡΟΥ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΑΡΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΤΣΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΝΙΚΟΣ & ΜΑΡΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΙΝΑ & ΧΑΡΙΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ, ΜΑΡΙΑ & ΝΙΚΟΣ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜ. ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΤΩΝ 76
Κηδεύουμε την Τρίτη 19-5-2026 και ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Οβρυάς. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Οβρυάς.
Ο σύζυγος: Δημήτριος
Τα παιδιά της: Παρασκευή Μαρτζάκλη, Σπυριδούλα Μαρτζάκλη και Δημήτριος Σχοινάς, Νίκη Μαρτζάκλη και Βασίλειος Χρονόπουλος.
Τα εγγόνια της: Παναγιώτης, Αλέξανδρος, Ιωάννης, Κωνσταντίνα
Τα αδέλφια της: Βασιλική χήρα Χρ. Τζουμερκιώτη, Γεωργία χήρα Θεοδ. Σπηλιόπουλου, Παναγιώτα και Θεόδωρος Μαγκαφάς, Μαρία χήρα Παν. Θεοδωρόπουλου
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΚΟΠΤΕΡΙΔΗ
(ΕΤΩΝ 92)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΧΟΥΡΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΡΓΥΡΩ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ (χήρα) ΜΙΧ. ΚΛΗΜΑΤΣΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΧΑΡΟΥΛΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, αδελφή, γιαγιά & θεία
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΖ. ΒΑΣ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΤΩΝ: 85
Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 19-5-2026 και ώρα 4.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Κρυόβρυση Ηλείας.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Βασίλειος
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Θεόδωρος & Χριστίνα Παπανικολάου,
Νικολίτσα & Αποστόλης Γιαχαλής
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Γεράσιμος & Ευθυμία Καυγά, Αγγελική {χήρα} Νικ. Κωσταντινοπούλου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ
ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
