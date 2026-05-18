Τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο: «Δεν έτρεχα, πέρασα με πράσινο» ισχυρίζεται ο 44χρονος οδηγός - Πριν δύο χρόνια είχε εμπλακεί ξανά σε ατύχημα

Η αδερφή του οδηγού που εμπλέκεται στο φονικό τροχαίο στη Ρόδο με θύματα μία 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της, μίλησε με τον αδερφό της και εκείνος υποστήριξε πως η ευθύνη βαραίνει τα θύματα καθώς επιχείρησαν αναστροφή.

«Αυτός μας λέει ότι εγώ δεν πέρασα με κανένα κόκκινο και έγινε ένα... μου έκοψε το δρόμο και ότι έκανε αναστροφή από το απέναντι ρεύμα. Αυτό μας λέει» ανέφερε η αδερφή του στο Live News του Mega ενώ τον περιγράφει ως έναν έμπειρο οδηγό που όμως του αρέσει η ταχύτητα.

Όπως μετέφερε η αδερφή του, ο 44χρονος ιδιοκτήτης της γκρι BMW υποστήριξε στην συνομιλία τους πως δεν έτρεχε και πως το φανάρι στην πορεία του ήταν πράσινο όταν πέρασε.

«Ακούμε διάφορα τώρα, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω τώρα. Χάθηκαν δύο ψυχές. Η κακιά στιγμή ήταν αυτή η στιγμή εκεί. Εμένα μου είπε "Δεν έτρεχα. Το φανάρι ήταν πράσινο όταν πέρασα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει". Αυτό το πράγμα μου είπε. Τώρα περιμένω να δω τι θα γίνει με την αστυνομία. Έχει δύο παιδιά. Έχει δύο επιχειρήσεις. Είναι επαγγελματίας οδηγός. Δεν είναι να πεις ότι ήταν ένας άσχετος οδηγός. Απλώς του αρέσει η ταχύτητα. Του αρέσει να πηγαίνει σε αγώνες, τρέχει σε αγώνες. Είναι έμπειρος, πολύ έμπειρος οδηγός. Κανένας δεν είχε πρόθεση να γίνει αυτό. Δεν είμαι εγώ η υπεύθυνη που θα μπορέσω να κρίνω, ας πούμε, το πώς οδηγούσε αυτός και το τι έγινε. Ούτε τις κοπέλες θέλαμε να πεθάνουν. Γιατί και αυτές ήταν πολύ γνωστές εδώ πέρα στη Ρόδο. Τις ήξερα και αυτές. Αλλά από εκεί και πέρα ότι και να πω άδικα θα το πω. Να πω ότι είναι καλό παιδί. Και αυτές καλές ήταν. Όλοι καλοί είμαστε. Ότι η ταχύτητα είναι η ταχύτητα. Έχει ένα αυτοκίνητο πάρα πολύ δυνατό, αγωνιστικό. Δεν ήταν εσκεμμένο αυτό το πράγμα» ανέφερε η αδερφή του 44χρονου οδηγού.