Τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο: «Δεν έτρεχα, πέρασα με πράσινο» ισχυρίζεται ο 44χρονος οδηγός - Πριν δύο χρόνια είχε εμπλακεί ξανά σε ατύχημα

«Είναι έμπειρος, πολύ έμπειρος οδηγός, κανένας δεν είχε πρόθεση να γίνει αυτό» λέει η αδελφή του 44χρονου
Η αδερφή του οδηγού που εμπλέκεται στο φονικό τροχαίο στη Ρόδο με θύματα μία 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της, μίλησε με τον αδερφό της και εκείνος υποστήριξε πως η ευθύνη βαραίνει τα θύματα καθώς επιχείρησαν αναστροφή.
«Αυτός μας λέει ότι εγώ δεν πέρασα με κανένα κόκκινο και έγινε ένα... μου έκοψε το δρόμο και ότι έκανε αναστροφή από το απέναντι ρεύμα. Αυτό μας λέει» ανέφερε η αδερφή του στο Live News του Mega ενώ τον περιγράφει ως έναν έμπειρο οδηγό που όμως του αρέσει η ταχύτητα.
Όπως μετέφερε η αδερφή του, ο 44χρονος ιδιοκτήτης της γκρι BMW υποστήριξε στην συνομιλία τους πως δεν έτρεχε και πως το φανάρι στην πορεία του ήταν πράσινο όταν πέρασε.
«Ακούμε διάφορα τώρα, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω τώρα. Χάθηκαν δύο ψυχές. Η κακιά στιγμή ήταν αυτή η στιγμή εκεί. Εμένα μου είπε "Δεν έτρεχα. Το φανάρι ήταν πράσινο όταν πέρασα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει". Αυτό το πράγμα μου είπε. Τώρα περιμένω να δω τι θα γίνει με την αστυνομία. Έχει δύο παιδιά. Έχει δύο επιχειρήσεις. Είναι επαγγελματίας οδηγός. Δεν είναι να πεις ότι ήταν ένας άσχετος οδηγός. Απλώς του αρέσει η ταχύτητα. Του αρέσει να πηγαίνει σε αγώνες, τρέχει σε αγώνες. Είναι έμπειρος, πολύ έμπειρος οδηγός. Κανένας δεν είχε πρόθεση να γίνει αυτό. Δεν είμαι εγώ η υπεύθυνη που θα μπορέσω να κρίνω, ας πούμε, το πώς οδηγούσε αυτός και το τι έγινε. Ούτε τις κοπέλες θέλαμε να πεθάνουν. Γιατί και αυτές ήταν πολύ γνωστές εδώ πέρα στη Ρόδο. Τις ήξερα και αυτές. Αλλά από εκεί και πέρα ότι και να πω άδικα θα το πω. Να πω ότι είναι καλό παιδί. Και αυτές καλές ήταν. Όλοι καλοί είμαστε. Ότι η ταχύτητα είναι η ταχύτητα. Έχει ένα αυτοκίνητο πάρα πολύ δυνατό, αγωνιστικό. Δεν ήταν εσκεμμένο αυτό το πράγμα» ανέφερε η αδερφή του 44χρονου οδηγού.
Πριν δύο χρόνια είχε εμπλακεί ξανά σε τροχαίο
Ο 44χρονος πριν δύο χρόνια είχε εμπλακεί ξανά σε τροχαίο. Τότε, σύμφωνα με τον συνοδηγό του, είχε αναπτύξει ταχύτητα με αποτέλεσμα να του «φύγει» το αυτοκίνητο. Ο συνοδηγός τραυματίστηκε και χρειάστηκε να μείνει κλινήρης επί 20 ημέρες προκειμένου να αναρρώσει καθώς είχε πολλά χτυπήματα.
Στην περιγραφή του, ο τότε συνοδηγός του 44χρονου, ανέφερε: «Είχε τουμπάρει, με ένα άλλο αυτοκίνητο που πάλι έτρεχε. Δυστυχώς. Μια βόλτα κάναμε και του έφυγε το αυτοκίνητο. Μέσα στο αυτοκίνητο ήμουν κι εγώ. Απλά κάναμε μια βόλτα και δυστυχώς πάτησε το γκάζι και του έφυγε το αυτοκίνητο».
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 44χρονος είχε μετανιώσει για εκείνο το τροχαίο.
Μίνι καταυλισμός Ρομά το Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων»- Στα κάγκελα κάτοικοι και καταστηματάρχες
Στην τελική ευθεία τα έργα στην Ακτή Δυμαίων- Στόχος να μην πλημμυρίσει ξανά
Μια πινακίδα -που δεν φαίνεται το βράδυ- για να προσέχουν οι οδηγοί στην Πλάζ της Πάτρας - ΦΩΤΟ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr