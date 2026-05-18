Η εορτὴ του Αγίου Αθανασίου Χριστιανουπόλεως στην Πάτρα - Επίκεντρο ο ναός Αγ. Βασιλείου στα Βραχνέικα

Μὲ λαμπρότητα ἐκκλησιαστική, εορτάστηκε στὴν πόλη τῶν Πατρῶν ἡ Ἱερὰ καὶ πανσεβάσμιος μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Χριστιανουπόλεως, τοῦ θαυματουργοῦ, στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Βραχνεΐκων, ὃπου ὑπάρχει Ἁγία Τράπεζα ἐγκαινιασμένη στὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, ἀλλὰ καὶ ἀπότμημα ἐκ τοῦ Ἱεροῦ του Λειψάνου.

Τὴν παραμονὴ χοροστάτησε στὸν Ἑσπερινὸ καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ὁ ὁποῖος μίλησε γιά τὴν λαμπρὴ βιοτὴ καὶ πολιτεία τοῦ κλεινοῦ Ἱεράρχου καὶ τὸν παρουσίασε ὡς πρότυπο μιμήσεως στὴν πορεία γιὰ τὴν θέωση.

Ἀνήμερα, τὴν Κυριακὴ τοῦ Τυφλού 17-5-2026, χοροστάτησε στὸν Ὄρθρο καὶ προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ὁ ὁποῖος κήρυξε τὸν θεῖο λόγο, ἐπὶ τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος, ὅπου περιγράφεται ἡ θαυματουργικὴ θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ, ἀπὸ τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν. Ὁ Ἱεράρχης ἑστίασε στὰ σημεῖα. Ὁ Θεὸς εἶναι δημιουργὸς καὶ πλάστης τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Κύριος ἔρχεται νὰ βεβαιὼσῃ αὐτὴ τὴν ἀλήθεια, δημιουργώντας ὀφθαλμούς, ἀφοῦ δὲν ὑπῆρχαν κἄν, στὸν ἐκ γενετῆς τυφλό. Ὅτι χρειάζεται ἡ συνεργασία τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό καὶ γι’ αὐτὸ τὸν ἀποστέλλει στὴν κολυμβήθρα τοῦ Σιλωάμ, ἡ ὁποία πλέον συμβολίζει τὴν Ἐκκλησία, τήν σώζουσα διά τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων. Ὅτι ὁ τρόπος ἀντιμετωπίσεως τοῦ θαύματος ἀπὸ τοὺς ἐμπαθεῖς Γραμματεῖς καὶ Φαρισαίους, ἦτο καὶ εἶναι διαχρονικὰ ὁ ἴδιος, ἡ ἀμφισβήτησις, δηλαδὴ, καὶ ἡ συκοφαντία, συνδυαζομένη μὲ τὴν ἐπάρατον ὑποκρισίαν.

Ὅτι ὑπάρχουν οἱ εὐθυνόφοβοι καὶ ἀχάριστοι, οἱ ὀποίοι ἔχουν τὴν συμπεριφορὰ τῶν γονέων τοῦ ποτε τυφλοῦ καὶ ὅτι ἡ εὐγνωμοσύνη τοῦ θεραπευθέντος, συνδυάστηκε μὲ τὴν ὁμολογίαν τῆς πίστεως ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ὁ ἀληθινὸς Θεός.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών χειροτόνησε Διάκονον τὸν εὐλαβέστατο Μοναχὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Πάντων Τριταίας, Νεόφυτο Γεραρή στὸν ὁποῖον ἀπηύθυνε πατρικὲς συμβουλὲς καὶ νουθεσίες.

Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας προεχείρισε Πρωτοπρεσβύτερο, τὸν εὐλαβέστατον Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Βασιλείου Βραχνεΐκων π. Γεώργιο Μουγκογιάννη, ἐπαινέσας αὐτὸν γιὰ τὸ πνευματικὸ καὶ λειτουργικό του ἔργο, γιὰ τὴν συνεργασία του μὲ τὸν προϊστάμενό της Ἐνορίας π. Σωτήριο Μανωλόπουλο καὶ εὐχήθηκε σ’ αὐτὸν δεόντως.

Τέλος ἀφοῦ εὐχήθηκε πᾶσαν εὐλογίαν καὶ δωρεὰν παρὰ Κυρίου, διὰ πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Χριστιανουπόλεως, εὐχαρίστησε ἀπὸ καρδίας, τὸν Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Χρῖστο Κυριακόπουλο, Γενικὸ Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, καλλικέλαδον λειτουργὸν τοῦ Ὑψίστου, ὁ ὁποῖος ἐκόσμησε τὸ Ἱερὸν Ἀναλόγιον ὁμοῦ μετὰ τοῦ καταξιωμένου Ἱεροψάλτου Βασιλείου Παπαγεωργίου καὶ τῶν ἀδελφῶν Ἀθανασίου καὶ Νικολάου Σταύρου.

Πρὸς ὅλους ο Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος έδωσε εἰς ἀνάμνησιν τῆς Ἑορτῆς καὶ τῆς παρουσίας τους εἰς αὐτήν, ὡς εὐλογίαν, ἀναμνηστικὰ δῶρα