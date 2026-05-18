DigiWest Digital Conference - Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Καινοτομία στο επίκεντρο της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Ελλάδα

Η ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων είναι ήδη εδώ — και το DigiWest ανοίγει τον διάλογο για το αύριο της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Ελλάδα, μέσα από το ψηφιακό συνέδριο «Καινοτομία, Τεχνητή Νοημοσύνη & Ψηφιακή Ανάπτυξη για τις Επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας».

Το ψηφιακό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026, με ώρα έναρξης στις 09:15 π.μ., στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, με δυνατότητα παρακολούθησης και μέσω live streaming από την επίσημη σελίδα YouTube του έργου (https://www.youtube.com/@ DigiWestPDE).

Το ψηφιακό συνέδριο έρχεται να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο η καινοτομία, η Τεχνητή Νοημοσύνη, το eCommerce και οι ψηφιακές τεχνολογίες διαμορφώνουν ένα νέο επιχειρηματικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας. Στόχος είναι να παρουσιαστούν οι προκλήσεις, οι ευκαιρίες και οι πρακτικές δυνατότητες που δημιουργεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός, με έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και της αναπτυξιακής προοπτικής των τοπικών επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, στελέχη επιχειρήσεων, εκπρόσωποι θεσμικών και επιμελητηριακών φορέων, καθώς και ειδικοί της ψηφιακής οικονομίας θα συναντηθούν σε μια ουσιαστική συζήτηση για το μέλλον της επιχειρηματικότητας στη νέα ψηφιακή εποχή.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την παρουσίαση της πορείας, των αποτελεσμάτων και των επόμενων βημάτων του έργου DigiWest – Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων, καθώς και καλές πρακτικές από ωφελούμενες επιχειρήσεις που αξιοποίησαν ψηφιακές λύσεις για την ενίσχυση της λειτουργίας, της προβολής και της ανταγωνιστικότητάς τους.

Παράλληλα, μέσα από τις ενότητες «Επιχειρηματικότητα και Τεχνητή Νοημοσύνη» και «From Local to Global», θα αναδειχθεί ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης, του eCommerce και των ψηφιακών εργαλείων στην εξωστρέφεια, την ανάπτυξη και τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων.



Το έργο «DigiWest – Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων» αποτελεί το υποέργο 1 της Πράξης «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας» με κωδικό ΟΠΣ 6004483, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027». Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 3.968.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ) και η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.



