Δήμαρχος Καλαβρύτων: Το Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος διαχρονικό Σχολείο γνώσης, μνήμης και περισυλλογής

«Σε μια εποχή παγκόσμιας αστάθειας, εντάσεων, αναταραχών και συγκρούσεων το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος προβάλλει σταθερά ως ένα διαχρονικό αντίβαρο μνήμης, γνώσης και περισυλλογής. Έρχεται να προβάλλει ως ένας διαρκής φορέας μηνυμάτων που προτάσσουν την Ειρήνη, τη Δικαιοσύνη, τη Συναδέλφωση, την Αλληλεγγύη και την καταδίκη κάθε μορφής βίας, μισαλλοδοξίας, φασισμού και αυταρχισμού».

Αυτό επισήμανε ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος μιλώντας το πρωί της Κυριακής -αμέσως μετά τον χαιρετισμό του Προέδρου του Μουσείου Θεόδωρου Χαμακιώτη- στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο Καλαβρύτων, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων με θέμα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο και τον χρόνο: Η αφήγηση του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία».

«Τα Μουσεία ενώνουν», είπε ο Δήμαρχος Καλαβρύτων. «Ενώνουν πολιτισμούς, εθνότητες, εμπειρίες, διαφορετικές καταβολές και αφετηρίες ακριβώς γιατί ενσωματώνουν κατασταλαγμένη γνώση, κρύβουν μέσα τους σοφία, λένε πράγματα που πολλές φορές δεν μπορούν να ειπωθούν με λέξεις. Και εδώ προβάλλει ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας των Μουσείων, ο ρόλος τους να γαλουχούν τις νέες γενιές, να διδάσκουν, να διαπλάθουν προσωπικότητες και να μεταδίδουν αρχές και αξίες».

Προσθέτοντας ότι στην περίπτωση του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος αυτός ο παιδαγωγικός ρόλος είναι περισσότερο ορατός και κυρίαρχος.

«Άλλωστε, το ίδιο το κτίριο του Μουσείου, το Δημοτικό Σχολείο της εποχής -ένας ιστορικός τόπος στο οποίο αιχμαλωτίστηκαν τα παιδιά και οι γυναίκες την ώρα της εκτέλεσης- παραμένει και σήμερα ένα ζωντανό σχολείο», είπε ο κ. Παπαδόπουλος. «Ένα σχολείο μνήμης και συνείδησης όπου οι μαθητές που το επισκέπτονται έρχονται σ’ επαφή με την ιστορική αλήθεια κατανοώντας την ίδια ώρα πόσο σπουδαίο είναι να υπερασπιζόμαστε -σε κάθε στιγμή και σε κάθε περίσταση- τη Δημοκρατία, την Ειρήνη, τον σεβασμό στον άνθρωπο και στις αξίες του».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος στους συνταξιούχους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο δεύτερο μέρος της ημερίδας σε συζήτηση που συντόνισε ο δημοσιογράφος Νίκος Κυριαζής.

Συζήτηση με σκοπό να διερευνηθούν διαχρονικά οι εκπαιδευτικές πρακτικές καθώς και η εκπαιδευτική προσέγγιση του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος απ’ τη σχολική κοινότητα των Καλαβρύτων.

«Χαίρομαι ιδιαίτερα που με την ευκαιρία αυτής της σημαντικής εκδήλωσης που γίνεται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων, έχουμε κοντά μας εκπαιδευτικούς με μεγάλη και ανεκτίμητη προσφορά στον τόπο μας», είπε ο κ. Παπαδόπουλος. «Δασκάλους που υπηρέτησαν υποδειγματικά, με συνέπεια και με υψηλό αίσθημα ευθύνης στο Δημοτικό Σχολείο Καλαβρύτων, μαθαίνοντας στα παιδιά μας όχι μόνο τι είναι το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα και πως εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα εκείνης την εποχής, αλλά κυρίως δείχνοντας τους όλο εκείνο το πλέγμα αξιών και ιδανικών που περιβάλλει και εξυψώνει το Ολοκαύτωμα».

Και πρόσθεσε: «Και τα παιδιά καταλαβαίνουν. Και καταλαβαίνουν πολύ καλά. Το βλέπουμε και στο ‘Άθλον Ποιήσεως’ όπου τα ποιήματα που μάς έρχονται κάθε χρόνο -από κάθε σημείο της Ελλάδας- δείχνουν πόσο επιδέξια οι μαθητές καταφέρνουν να συνδέουν το ηθικό χρέος του φόρου τιμής στη μνήμη των ηρώων μας με το παρόν και το μέλλον. Θέλω, λοιπόν, κλείνοντας να ευχαριστήσω τους δασκάλους μας που είναι σήμερα εδώ, τον κ. Μπάρτζη, τον κ. Δουρδούνη, τον κ. Θανόπουλο, την κυρία Λουκοπούλου - Λυμπέρη, τον κ. Ρέλλο, την κυρία Τζόβολου και τον κ. Χαλμούκη, να συγχαρώ επίσης τη διοίκηση του Μουσείου για την πρωτοβουλία και να ευχαριστήσω όσους εργάστηκαν για την προετοιμασία αυτής της ημερίδας».