Προμηθέας Πάτρας: Πρόκριση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα για Παίδες και Κορασίδες

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο για τα αγωνιστική τμήματα της Ακαδημίας του Προμηθέα Πάτρας, που πανηγυρίζουν δύο μεγάλες προκρίσεις.

Τόσο οι Παίδες του συλλόγου, όσο και οι Κορασίδες, κατάφεραν να κερδίσουν το Πανεπαρχιακό Πρωτάθλημα και να πάρουν το εισιτήριο για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, που θα διεξαχθεί στα τέλη Ιουνίου.

Ξεκινώντας από τους Παίδες, η ομάδα της Κατερίνας Δελή δεν συνάντησε κανένα πρόβλημα στους αγώνες που έδωσε στην Ακράτα, επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και πήρε το εισιτήριο για την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, που θα γίνει στην Φλώρινα. Πρώτο ”θύμα” ήταν ο Τήρων Αγ. Θεοδώρων (59-78), ενώ στη συνέχεια οι ”πορτοκαλί” διπλασίασαν τις επιτυχίες τους απέναντι στην Καλαμάτα (102-59). Έτσι, οι Πατρινοί θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν για ακόμα μια χρονιά θέση στο βάθρο, μετά το χάλκινο μετάλλιο πέρυσι.

Με τη σειρά τους, οι Κορασίδες είχαν επίσης δύο νίκες στην Ακράτα και έδωσαν πανηγυρικό τόνο στην πρόκρισή τους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, που θα γίνει τον Ιούνιο. Υπό την καθοδήγηση του Παναγιώτη Σκάλτσα, οι ”πορτοκαλί” πέτυχαν δύο ευρείες νίκες χωρίς να δυσκολευτούν. Την Παρασκευή έκαναν το πρώτο βήμα απέναντι στην Άμιλλα (69-27), ενώ το Σάββατο ήρθε η επισφράγιση της ανωτερότητας των κοριτσιών του Προμηθέα, που νίκησαν πολύ εύκολα την Ολυμπία Αργολίδας (69-17), σφραγίζοντας έτσι το εισιτήριο για την τελική φάση.

Σαββατοκύριακο με πολλά φιλικά

Αξίζει να σημειωθεί πως για ακόμα ένα Σαββατοκύριακο, τα αγωνιστικά τμήματα της Ακαδημίας του Προμηθέα έδωσαν αρκετά φιλικά παιχνίδια. Τα κορίτσια U14 αγωνίστηκαν με τον Τελαμώνα Σαλαμίνας στο Promitheas Park, ενώ το τμήμα των παιδιών γεννημένων το 2017 έδωσε φιλικό με τα Αστέρια Αμαλιάδας. Τέλος, τα τμήματα (2017, 2018, 2019) αγωνίστηκαν με τις αντίστοιχες ομάδες του Απόλλωνα στην Περιβόλα.