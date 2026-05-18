Akylas: Η τρυφερή ανάρτηση για την μητέρα του - “Κοίτα πόσα καταφέραμε”

Σε μια τρυφερή ανάρτηση για τη μητέρα του προχώρησε ο Akylas, φετινός εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Eurovision 2026.

Ο τραγουδιστής που μας χάρισε την 10η θέση στον μουσικό διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη το Σάββατο (18/5) δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών με την μαμά του κάνοντας αναφορά στους στίχους του τραγουδιού του “Ferto”.

“Κοίτα μαμά, πόσα όντως καταφέραμε τους τελευταίους μήνες. Εύχομαι κανένα παιδί να μη φοβάται να ονειρεύεται. Εύχομαι όλοι οι γονείς να στηρίζουν τα παιδιά τους και να τα αγαπάνε γι΄ αυτό που είναι. Να τα στηρίζουν κι ας μην τα καταλαβαίνουν στην αρχή”, γράφει στη λεζάντα του.

