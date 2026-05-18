Μία αποτίμηση της 70ης Eurovision: Η νίκη του "Bangaranga", η γλυκόπικρη ανάμνηση που αφήνει το "Ferto" & η προβληματική παρουσία του Ισραήλ

Η ανάμνηση που μας αφήνει ο 70ος Διαγωνισμός τραγουδιού της Γιουροβίζιον-Eurovision είναι γλυκόπικρη. Είναι αλήθεια πως από την ΕΡΤ και μετά από τον κόσμο φορτώθηκαν πολλές προσδοκίες στο χαρούμενο «Ferto», το κομμάτι που τραγούδησε και παρουσίασε σ’ ένα εμπνευσμένο αλλά και με αχρείαστα σημεία act με την καλλιτεχνική διεύθυνση του Φωκά Ευαγγελινού, ο 27χρονος Ακύλας-Akylas από τις Σέρρες.

Δεν μας το έφερε τελικά ο Ακύλας και το βραβείο πήγε πανηγυρικά με 516 βαθμούς (1η τόσο στις επιτροπές όσο & στο televoting) στην συμμετοχή της γειτονικής μας Βουλγαρίας, στην χαρισματική Ντάρα-Dara από την πόλη της Βάρνας και το «Bangaranga» που σημαίνει σε ελεύθερη μετάφραση ξεσηκωμός. Το κάπως παρήγορο είναι πως στη συμμετοχή της Βουλγαρίας υπήρχε ελληνικό άρωμα. Στη σύνθεση του χορευτικού τραγουδιού συμμετείχε ο έμπειρος Δημήτρης Κοντόπουλος, στα φωνητικά της Ντάρα βοήθησε καθοριστικά η τραγουδίστρια και vocal coach Βικτώρια Χαλκίτη ενώ project manager του τραγουδιού ήταν ο Ηλίας Κοκοτός. 1η εμφανίστηκε στον 2ο ημιτελικό της Γιουροβίζιον την περασμένη Πέμπτη και όπως φάνηκε πήρε μετά φόρα. Εμείς άραγε ή οι άλλες συμμετοχές δεν το πήραν χαμπάρι; Όπως φάνηκε το «Bangaranga» που σε καμία περίπτωση δεν το λες το καλύτερο & ωραιότερο τραγούδι της φετινής Γιουροβίζιον, αποδείχτηκε «dark horse», είχε αρκετά έξυπνη χορογραφία, πολύ καλή ερμηνεία από την όμορφη Dara & αυτά ήσαν αρκετά μαζί και με μία συμπάθεια για την επιστροφή της Βουλγαρίας έπειτα από 3 χρόνια που απείχε για οικονομικούς λόγους από τη Γιουροβίζιον, για να πάρει την πολυπόθητη πρωτιά.

Από τη Βουλγαρία του παρελθόντος θυμόμαστε μία καταπληκτική συμμετοχή της (από τις πρώτες της στο διαγωνισμό), το 2007 με την εξαιρετική Elitsa Todorova και τον Stoyan Yankoulov με το Βαλκάνιο ροκ κομμάτι «Water» που είχε φτάσει στην υψηλή, 5η θέση.

Γενικά «έσκισαν» στη φετινή Γιουροβίζιον χώρες των Βαλκανίων καθώς εκτός από τη Βουλγαρία που πήρε το τρόπαιο του διαγωνισμού στην φετινή, επετειακή διοργάνωση (τι ωραίο το βίντεο υπό τους ήχους του «Rise like a phoenix» της Κοντσίτα που είδαμε πριν την έναρξη της βαθμολογίας στον τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου 2026, όπου σε γρήγορο μοντάζ παρουσιάστηκαν πλάνα από όλα τα νικητήρια τραγούδια από το 1956 μέχρι το 2025) στην αξιοζήλευτη 3η θέση πλασαρίστηκε η Ρουμανία με το «Choke me» (Πνίξε με) και την δυναμική ερμηνεία και παρουσία της Αλεξάνδρας Καπιτανέσκου που ενώ ήταν 13η στις ψήφους των επιτροπών, σάρωσε στο televoting (2η) και μάζεψε συνολικά 296 βαθμούς. Ακόμα η Μολδαβία με το «γηπεδικό» και πολύ ανεβαστικό «Viva Moldova» και τον Σατόσι από μόλις 17η στις επιτροπές πήρε 183 βαθμούς από το κοινό στο televoting και στο τέλος βγήκε 8η με 226 βαθμούς.

Και η Ελλάδα εννοείται όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, ικανοποιητική είναι η 10η θέση για το «Ferto» στο τέλος με 73 βαθμούς από τις επιτροπές και 147 από το κοινό, σύνολο 220. Για έναν βαθμό μας πέρασε η Ουκρανία με την Λελέκα, η οποία επίσης προτιμήθηκε περισσότερο από το κοινό (221 βαθμούς σύνολο) και πήρε την 9η θέση ενώ και η γειτονική μας Αλβανία με το συγκινητικό κομμάτι του Άλις για τη μαμά του, πήρε την 13η θέση με 145 βαθμούς σύνολο.

Επιστρέφοντας στις πρώτες θέσεις, δεν γίνεται να μην σχολιάσουμε και φέτος αυτό που έγινε με τη συμμετοχή του Ισραήλ και το κομμάτι «Michelle» του Νόα που ήρθε 2ο με 343 βαθμούς. Ακατανόητο και θέμα προς διερεύνηση σίγουρα αποτελεί πως και φέτος όπως & πέρυσι το τραγούδι του Ισραήλ πήρε τόσες ψήφους στο televoting, μα είναι δυνατόν; Και τι θα γινόταν αν κατάφερνε να νικήσει όπως πήγε να γίνει πέρυσι και ευτυχώς επικράτησε η Αυστρία με το «Wasted love» και τον JJ.

Σίγουρα μέχρι του χρόνου το θέμα Ισραήλ θα τεθεί εκ νέου προς συζήτηση στην διοργανώτρια EBU καθώς και φέτος 5 χώρες έκαναν μποϊκοτάζ στον διαγωνισμό, ανάμεσα τους και η εκ των Big5, Ισπανία.

Στην 4η θέση πλασαρίστηκε η 41χρονη Αυστραλή Ντέλτα Γκούντρεμ με το κομμάτι «Eclipse» σε μία ερμηνεία υψηλής κλάσης (287 βαθμοί) και στην 5η θέση ο Ιταλός Sal Da Vinci, γεννημένος το 1969 στη Ν. Υόρκη, ο οποίος ερμήνευσε το "Per sempre sì" (Για πάντα, ναι), ένα τραγούδι αρκετά ωραίο με άρωμα παλιάς Γιουροβίζιον που είχε πρωτεύσει στο περίφημο Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Η Ιταλία πήρε τους ίδιους βαθμούς με τον Akyla στο televoting (147) και σε αυτούς πρόσθεσε και 134 που είχε από τις επιτροπές και έτσι έφτασε τους 281, αφήνοντας εκτός 5άδας την πολυσυζητημένη ως το απόλυτο φαβορί Φινλανδία & το ερωτικό, μελωδικό κομμάτι που είχε τίτλο «Φλογοβόλο» με την έξοχη παρουσία και απόδοση στο βιολί της σταρ στην Σκανδιναβία, Λίντα Λαμπένιους, που πήρε την 6η θέση με 279 βαθμούς.

Την 7η θέση πήρε τελικά ο Δανός Σόρεν που εμφανίστηκε 1ος την βραδιά του τελικού, με 243 βαθμούς. Η Αντιγόνη Buxton που εκπροσώπησε την Κύπρο με το χορευτικό «Jalla» δεν πέτυχε πολλά πράγματα, πήρε 75 βαθμούς σύνολο και κατέληξε στην αδιάφορη 19η θέση. Τελευταίο ήρθε το Ηνωμένο Βασίλειο με το «χαζό» κομμάτι “Eins, Zwei, Drei” του καλλιτέχνη με το όνομα…Look Mum No Computer (πήρε μόλις 1 βαθμό παρηγοριάς από τις επιτροπές και 0 από το κοινό).

Κλείνοντας να κάνουμε μία αναφορά και στη Γαλλία που το παλεύει αλλά δεν της…κάθεται με τίποτα. Η 17χρονη Monroe με το πολύ ωραίο και με οπερετικά στοιχεία κομμάτι «Regarde !» ενώ ήταν 4η στις επιτροπές, καταποντίστηκε στο televoting (πήρε μόλις 14 βαθμούς) και με συνολικά 158 ήρθε 11η.

Για τον Δημήτρη Κοντόπουλο, να θυμίσουμε 3 τουλάχιστον παλιότερες συμμετοχές του ως συνθέτης στο διαγωνισμό της Γιουροβίζιον, το 2009 με το πολυσυζητημένο τότε «This is our night» και ερμηνευτή τον Σάκη Ρουβά που πήρε την 7η θέση στη Μόσχα, το 2017 με την Demy & το “This is love” που είχε έρθει 19ο με 77 βαθμούς και το 2021 στη Γιουροβίζιον στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας όπου το τραγούδι που είχε γράψει με τους Arcade & Sharon Vaughn, το «Last dance» και ερμήνευσε η Ελληνο-ολλανδή Στεφανία Λυμπερακάκη πήρε την 10η θέση με 170 βαθμούς.

Άντε με το καλό του χρόνου στη Σόφια της Βουλγαρίας.

