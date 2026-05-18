Μπαζίνας: “Είμαι χαρούμενος που θα είμαι στον ΠΑΟΚ που δημιουργεί ο Τρινκιέρι”

Ο Νάσος Μπαζίνας παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του ΠΑΟΚ.

Την πρώτη του μεταγραφική κίνηση ενόψει της νέας σεζόν πραγματοποίησε ο ΠΑΟΚ, με την ΚΑΕ να ανακοινώνει την απόκτησή του το μεσημέρι της Πέμπτης (14/5) από τον Προμηθέα Πατρών

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον κόσμο του ΠΑΟΚ, με τον ίδιο να ανυπομονεί να αγωνιστεί μπροστά τους.

Για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του: “Είχαμε μία πολύ θετική κουβέντα με τον κόουτς. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα είμαι στην ομάδα που δημιουργεί ο κ. Trinchieri. Είναι τιμή μου που με επέλεξε σε αυτή την ομάδα του ΠΑΟΚ που έχει τόσο μεγάλες προσδοκίες για το μέλλον. Είναι πολύ τιμητικό που είμαι εδώ. Θέλω να δικαιώσω αυτή την επιλογή και να ανταποδώσω με την παρουσία μου από την πρώτη ημέρα. Ένιωσα πολύ όμορφα που φόρεσα για πρώτη φορά τη φανέλα του ΠΑΟΚ.



Είναι κάτι πρωτόγνωρο για μένα όλο αυτό που συμβαίνει. Θέλω να φτάσω ψηλά, να κάνω μία σπουδαία καριέρα και είμαι πολύ χαρούμενος που θα έχω την ευκαιρία να συμμετέχω σε αυτό το νέο ξεκίνημα του ΠΑΟΚ. Υπάρχουν πολλές προσδοκίες, υπάρχουν μεγάλοι στόχοι στην ομάδα και εγώ από την πλευρά μου θα κάνω τα πάντα για να πετύχουμε. Το όραμα του ΠΑΟΚ με έφερε εδώ στην ομάδα. Ήταν μία εύκολη απόφαση. Ήταν και η καλύτερη απόφαση. Τώρα πρέπει να δουλέψουμε για να υλοποιήσουμε όλους τους στόχους της ομάδας και εγώ από την πλευρά μου να συμβάλω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε αυτή την προσπάθεια”.

Στο νέο περιβάλλον του ΠΑΟΚ, ο Νάζος Μπαζίνας βρήκε και ένα παλιό γνώριμο. Όταν ήταν στα τμήματα υποδομής του Απόλλωνα Πατρών στην Πάτρα, σε ηλικία 14 ετών έκανε προπονήσεις και με την ανδρική ομάδα. Και εκεί γνώρισε τον Γιώργο Τσιάρα. “Είναι πολύ σημαντικό να έχω δίπλα μου κάποιον άνθρωπο που τον γνωρίζω. Ήμουν πολύ μικρός τότε και ο Γιώργος Τσιάρας με πρόσεχε. Μετά συναντηθήκαμε και στην Εθνική ομάδα. Έχουμε μία εξαιρετική σχέση, είναι χαρά μου να δουλεύω μαζί του και θα είναι μεγάλη χαρά για όλους όσοι είναι στην ομάδα που θα δουλέψουν μαζί του”.

Για τον κόσμο του ΠΑΟΚ: “Έχω ακούσει τα καλύτερα για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Έχω δει βεβαίως, αλλά ως τώρα μόνο σαν αντίπαλος. Ανυπομονώ να μπω στο γήπεδο και να παίξω μπροστά τους. Είναι αυτή η ατμόσφαιρα που δημιουργούν στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, αλλά και σε όλα τα γήπεδα που ταξιδεύουν και είναι δίπλα στην ομάδα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να τους δώσουμε χαρά. Πρέπει να τα δώσουμε όλα μέσα στο γήπεδο”.