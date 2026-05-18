Eργατικό δυστύχημα στη Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων - Νεκρός πατέρας δύο παιδιών

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 46χρονος εργάτης αλβανικής καταγωγής, πατέρας δύο παιδιών, κατά τη διάρκεια εργασιών σε έργο κατασκευής δικτύου ομβρίων στη Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο εργαζόμενος βρισκόταν μέσα σε εκσκαφή όταν υποχώρησαν χώματα και τον καταπλάκωσαν.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ έγιναν προσπάθειες ανάνηψης με ΚΑΡΠΑ, χωρίς όμως να καταστεί δυνατό να σωθεί η ζωή του. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος του εργοταξίου, ενώ προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.



Στο σημείο μετέβη και κλιμάκιο της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων, το οποίο σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για «νέο εργοδοτικό έγκλημα», ζητώντας την πλήρη διερεύνηση των αιτιών και την απόδοση ευθυνών.