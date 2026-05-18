Εύοσμος: Έξι νεαροί ξυλοκόπησαν, έβρισαν, έβρεξαν 22χρονο με νεροπίστολα και βιντεοσκόπησαν τις πράξεις

Συναγερμός σήμανε στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, μετά από ομαδική επίθεση που έγινε σε βάρος ενός 22χρονου από έξι νεαρά άτομα.

Οι Αρχές ειδοποιήθηκαν και άμεσα συνελήφθησαν, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Το περιστατικό της επίθεσης περιλάμβανε σωματική βλάβη και εξύβριση, και φέρεται να έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Όπως μεταδίδει το MEGA, το βράδυ της Τετάρτης (13/5), στον Εύοσμο, έξι νεαρά άτομα ηλικίας 16 έως 19 ετών, τρεις Έλληνες και τρεις Αλβανοί, συνελήφθησαν έπειτα από καταγγελία 22χρονου που δέχθηκε επίθεση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ομάδα αρχικά εκτόξευσε νερό στον νεαρό χρησιμοποιώντας νεροπίστολα, καταγράφοντας το συμβάν με κινητά τηλέφωνα. Ακολούθησε λεκτική επίθεση και τελικά σωματική βία.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια



Οι Αρχές έχουν αναλάβει την έρευνα για τα ακριβή αίτια του βίαιου περιστατικού, εξετάζοντας όλα τα πιθανά σενάρια πίσω από τη βίαιη συμπεριφορά. Τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί μέχρι στιγμής περιλαμβάνουν και βίντεο από το περιστατικό, τα οποία αποτελούν κρίσιμο υλικό για την υπόθεση.

Σε βάρος των έξι συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, καθώς φαίνεται ότι κατέγραψαν και δημοσιοποίησαν το επεισόδιο χωρίς την άδεια του θύματος. Επιπλέον, τους αποδίδονται κατηγορίες για εξύβριση και πρόκληση απλής σωματικής βλάβης.