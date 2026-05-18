ΚΥΣΕΑ: Επιστρέφουν στις βάσεις τους οι Patriot από Κάρπαθο και Διδυμότειχο

Με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, επιστρέφουν στις μόνιμες βάσεις τους οι συστοιχίες των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot που είχαν αναπτυχθεί σε Κάρπαθο και Διδυμότειχο, έπειτα από απόφαση που ελήφθη κατά τη σημερινή (Δευτέρα 18/5) συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ).

Η προσωρινή μετακίνηση του «βαρύ πυροβολικού» της ελληνικής αεράμυνας είχε πραγματοποιηθεί στις αρχές Μαρτίου, εν μέσω του πολέμου ανάμεσα σε ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιραν.

Το βάρος της σύγκρουσης στο Ιράν, σε συνδυασμό με τη γενικότερη αστάθεια στην Ανατολική Μεσόγειο και τις κοινές επιχειρήσεις ΗΠΑ - Ισραήλ, οδήγησαν σε νατοϊκό αίτημα για άμεση ενίσχυση της αντιαεροπορικής «ομπρέλας». Αξίζει να σημειωθεί πως η συστοιχία που είχε αναπτυχθεί στο Διδυμότειχο, κάλυπτε επιπλέον και την αεράμυνα της Βουλγαρίας, ικανοποιώντας σχετικό αίτημα της Σόφιας.

Τα συστήματα Patriot αποτελούν κεντρικό πυλώνα προστασίας για την Πολεμική Αεροπορία. Στα νευραλγικά σημεία όπου είχαν τοποθετηθεί, παρείχαν αυξημένη δυνατότητα αναχαίτισης εναέριων απειλών και βαλλιστικών πυραύλων μεγάλης εμβέλειας, θωρακίζοντας ταυτόχρονα κρίσιμες υποδομές.

Πέραν της επαναφοράς των πυραυλικών συστημάτων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ, σύμφωνα με την ΕΡΤ, πάρθηκαν σημαντικές αποφάσεις για εν εξελίξει εξοπλιστικά προγράμματα. Παράλληλα, στο τραπέζι βρέθηκαν οι ευρύτερες εξελίξεις στη «φλεγόμενη» Μέση Ανατολή, καθώς και τα ζητήματα που αφορούν την Τουρκία.