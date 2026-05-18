Κάλυμνος: Νεκρός άνδρας με τραύματα από μαχαίρι εντοπίστηκε στη θάλασσα

Το θύμα φαίνεται να επέβαινε σε ένα αλιευτικό σκάφος μαζί με ακόμη έναν άνδρα
Θρίλερ εκτυλίσσεται στην Κάλυμνο αφότου άνδρας βρέθηκε νεκρός στο λιμάνι το βράδυ της Κυριακής (17/5/2026) έχοντας τραύματα από μαχαίρι.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του newsit.gr, το θύμα φαίνεται να επέβαινε σε ένα αλιευτικό σκάφος στην Κάλυμνο μαζί με ακόμη έναν άνδρα.
Yπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο άνδρας κατέληξε στη θάλασσα, ενώ ο κυβερνήτης του αλιευτικού ειδοποίησε τις Αρχές.
Ο κυβερνήτης του σκάφους συνελήφθη λίγο αργότερα και το Λιμενικό διενεργεί έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.
