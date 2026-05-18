Ισπανία: Κατέρρευσε τμήμα κτιρίου - Στο νοσοκομείο δύο Ελληνίδες τουρίστριες

Μια Βρετανίδα τουρίστρια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο αφού ένα γείσο κτιρίου κατέρρευσε πάνω σε τραπέζι εξωτερικού χώρου.

Η γυναίκα έτρωγε πρωινό όταν το κομμάτι αποκολλήθηκε και έπεσε στο έδαφος στη Μινόρκα στην Ισπανία.

Η 65χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μαζί με δύο Ελληνίδες, ηλικίας 37 και 38 ετών. Δύο από τα θύματα υπέστησαν τραύματα στο κεφάλι και κατάγματα μετά το τρομακτικό περιστατικό της Κυριακής (17/5).

Λίγο πριν τις 11:00, αναφέρει η Sun, οι τρεις γυναίκες κάθονταν στην ταράτσα καφέ στην Πλάσα Νόβα στη Σιουταδέγια, στο δυτικότερο σημείο του τουριστικού νησιού. Τότε το διακοσμητικό γείσο κατέρρευσε ξαφνικά πάνω από τις τρεις γυναίκες. Διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες πριν μεταφερθούν στο κοντινό Νοσοκομείο Juaneda. Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των τριών τραυματισμένων γυναικών.

Η αστυνομία έσπευσε επίσης στο σημείο και απέκλεισε την περιοχή για το κοινό. Συντρίμμια του κτιρίου παρέμεναν διάσπαρτα στο έδαφος ενώ οι πυροσβέστες άρχισαν να ασφαλίζουν την υπόλοιπη πρόσοψη του κτιρίου. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για την κατάρρευση.

Σε λιγότερο από λεπτό ανταποκρίθηκαν οι Αρχές

Τη Δευτέρα (18/5), το Δημαρχείο της Σιουταδέγια ανέφερε: «Χθες το πρωί στις 11 π.μ., η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 112 έλαβε ειδοποίηση για την κατάρρευση μέρους γείσου από κτίριο που βρίσκεται στην Πλάσα Νόβα. Τρία άτομα που βρίσκονταν στην ταράτσα καταστήματος τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Juaneda σε άγνωστη κατάσταση. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν άμεσα», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Σε λιγότερο από ένα λεπτό, αρκετές μονάδες της τοπικής αστυνομίας που βρίσκονταν ήδη στην περιοχή, στην Πλατεία του Καθεδρικού και στην Πλατεία Born, έφτασαν στο σημείο». «Το δημοτικό συμβούλιο εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του και τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και τις οικογένειές τους».

Ανησυχητική ακολουθία

Σημειώνεται πως το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη μετά από κατάρρευση οροφής στο τριάστερο ξενοδοχείο Poseidon Palace στο Μπενιντόρμ, όπου πέντε παραθεριστές νοσηλεύτηκαν. Στο περιστατικό της 5ης Απριλίου, τμήματα γυψοσανίδας και αεραγωγοί κλιματισμού κατέρρευσαν πάνω σε περίπου 60 επισκέπτες που έτρωγαν στην τραπεζαρία του ξενοδοχείου. Πέντε άτομα χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη, ηλικίας από 33 έως 80 ετών. Ένα παιδί οκτώ ετών και ένας άνδρας 78 ετών έλαβαν επίσης ιατρική βοήθεια στο σημείο.

Λίγες ημέρες αργότερα, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν υποχώρησε το δάπεδο στο ξενοδοχείο Rey Don Jaime στη Σάντα Πόνσα της Μαγιόρκα. Οι πελάτες έτρωγαν βραδινό την ώρα του περιστατικού. Περισσότερα από 150 άτομα απομακρύνθηκαν από το ξενοδοχείο μετά το συμβάν.