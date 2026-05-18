Πάτρα: Σοβαρό πρόβλημα στις συναλλαγές στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Σοβαρό πρόβλημα υπήρξε στη Δημόσια υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στην Πάτρα στην οδό Αγ. Ανδρέου 6 με αποτέλεσμα να μην είναι είναι δυνατή καμία συναλλαγή με τους πολίτες όπως κατάθεση ή ανάληψη χρημάτων, πληρωμές φόρων, κ.α.

Πολίτες που προσέρχονταν στην υπηρεσία έφευγαν άπραγοι. Το πρόβλημα εμφανίστηκε την τελευταία εργάσιμη μέρα της περασμένης εβδομάδας, την Παρασκευή 15-5-2026 και συνεχίστηκε και τη Δευτέρα 18-5. Στην τζαμαρία της εισόδου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων στην Πάτρα αναρτήθηκε μία ανακοίνωση από τη Διεύθυνση που εξηγούσε πως η αδυναμία εκτέλεσης οποιασδήποτε συναλλαγής οφειλόταν σε τεχνικό πρόβλημα του δικτύου Δημόσιου Τομέα syzefxis (ΣΥΖΕΥΞΙΣ) και πως τεχνικοί του δικτύου εργάζονταν για την αποκατάσταση της βλάβης.

Η διεύθυνση του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων Πατρών ζητάει, όπως αναφέρει στην έγγραφη ανακοίνωση που αναρτήθηκε, συγγνώμη από τους πολίτες για την ταλαιπωρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, το πρόβλημα άρχισε να ξεπερνιέται και να αποκαθίσταται αργά το μεσημέρι της Δευτέρας, οπότε εκτός άλλου απροόπτου η υπηρεσία θα λειτουργήσει κανονικά από την Τρίτη 19-5-2026 στις 8.30 το πρωί που ανοίγει το ταμείο.