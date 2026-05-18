Πάτρα: Τροχαίο με τραυματισμό διανομέα στην Ακτή Δυμαίων - ΦΩΤΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Ακτή Δυμαίων, μπροστά από τη Βέσο, όταν δίκυκλο που οδηγούσε διανομέας συγκρούστηκε με αυτοκίνητο κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του δικύκλου, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να σπεύδει άμεσα στο σημείο για την παραλαβή και μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Η Τροχαία βρέθηκε στο σημείο και εξετάζει τα αίτια του ατυχήματος.