Πάτρα: Τροχαίο με τραυματισμό διανομέα στην Ακτή Δυμαίων - ΦΩΤΟ

Σύγκρουση δικύκλου με αυτοκίνητο μπροστά από τη Βέσο
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Ακτή Δυμαίων, μπροστά από τη Βέσο, όταν δίκυκλο που οδηγούσε διανομέας συγκρούστηκε με αυτοκίνητο κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του δικύκλου, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να σπεύδει άμεσα στο σημείο για την παραλαβή και μεταφορά του στο νοσοκομείο.
Η Τροχαία βρέθηκε στο σημείο και εξετάζει τα αίτια του ατυχήματος.
Μίνι καταυλισμός Ρομά το Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων»- Στα κάγκελα κάτοικοι και καταστηματάρχες
Στην τελική ευθεία τα έργα στην Ακτή Δυμαίων- Στόχος να μην πλημμυρίσει ξανά
Μια πινακίδα -που δεν φαίνεται το βράδυ- για να προσέχουν οι οδηγοί στην Πλάζ της Πάτρας - ΦΩΤΟ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr