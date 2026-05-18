Ρόδος: Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο με τις 2 νεκρές γυναίκες

Ανατριχιαστικές είναι οι σκηνές που έρχονται στο φως από τη στιγμή του τραγικού τροχαίου δυστυχήματος στη Ρόδο, με θύματα μία μητέρα και την κόρη της.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, φαίνεται το γκρι όχημα να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα και να εμβολίζει το ασημί αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους.

“Νομίζαμε ότι έκαναν κόντρες”

Μάρτυρας, που βρισκόταν στον ίδιο δρόμο φέρεται να είδε το όχημα του 44χρονου οδηγού, να κινείται με μεγάλη ταχύτητα.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, περιέγραψε όσα είδε: «Ήταν μεσημέρι γύρω στις 12. Κατευθυνόμασταν με τον σύζυγο και τα παιδιά μου με το αυτοκίνητο με κατεύθυνση από τη Ρόδο προς τον Άγιο Ιωάννη, στις Καλυθιές. Ακούσαμε λίγο μετά τα φανάρια, στη διασταύρωση Κοσκινού, πολύ δυνατό θόρυβο από πίσω μας και νομίζαμε ότι γινόταν κάποια κόντρα, όπως συνηθίζεται στο νησί με αυτοκίνητο ή με μηχανή, γιατί δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε».

«Ακουγόταν ένας πάρα πολύ δυνατός βόμβος. Μέσα σε δευτερόλεπτα μας προσπερνάει ένα ασημί μικροκαμωμένο αυτοκίνητο, αυτό προλάβαμε να δούμε. Μας προσπέρασε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και εμάς και τα μπροστινά αυτοκίνητα κάνοντας ζιγκ ζαγκ.» συνέχισε η μάρτυρας.

Όπως πρόσθεσε στη συνέχεια: «Μάλιστα είχα πει και στον σύζυγό μου εκείνη την ώρα να κάνουμε άκρη και να κόψουμε ταχύτητα γιατί κάποιος τρέχει πάρα πολύ. Μας προσπερνάει, συνεχίζει να αυξάνει ταχύτητα γιατί ακούγαμε την εξάτμιση πάρα πολύ δυνατά, ενώ ήδη είχε απομακρυνθεί πάρα πολλά χιλιόμετρα. Είπα στον σύζυγό μου πως ”έτσι όπως τρέχει θα σκοτώσει κάποιον”. Λίγες ώρες μετά μάθαμε ότι σκότωσε τις δύο κοπέλες».