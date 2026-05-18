Ρόδος: Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο με τις 2 νεκρές γυναίκες

Τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης στην Ρόδο, όπου μητέρα και κόρη έχασαν τη ζωή τους, κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας
Ανατριχιαστικές είναι οι σκηνές που έρχονται στο φως από τη στιγμή του τραγικού τροχαίου δυστυχήματος στη Ρόδο, με θύματα μία μητέρα και την κόρη της.
Σε βίντεο ντοκουμέντο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, φαίνεται το γκρι όχημα να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα και να εμβολίζει το ασημί αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους.
“Νομίζαμε ότι έκαναν κόντρες”
Μάρτυρας, που βρισκόταν στον ίδιο δρόμο φέρεται να είδε το όχημα του 44χρονου οδηγού, να κινείται με μεγάλη ταχύτητα.
Μιλώντας στον ΑΝΤ1, περιέγραψε όσα είδε: «Ήταν μεσημέρι γύρω στις 12. Κατευθυνόμασταν με τον σύζυγο και τα παιδιά μου με το αυτοκίνητο με κατεύθυνση από τη Ρόδο προς τον Άγιο Ιωάννη, στις Καλυθιές. Ακούσαμε λίγο μετά τα φανάρια, στη διασταύρωση Κοσκινού, πολύ δυνατό θόρυβο από πίσω μας και νομίζαμε ότι γινόταν κάποια κόντρα, όπως συνηθίζεται στο νησί με αυτοκίνητο ή με μηχανή, γιατί δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε».
«Ακουγόταν ένας πάρα πολύ δυνατός βόμβος. Μέσα σε δευτερόλεπτα μας προσπερνάει ένα ασημί μικροκαμωμένο αυτοκίνητο, αυτό προλάβαμε να δούμε. Μας προσπέρασε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και εμάς και τα μπροστινά αυτοκίνητα κάνοντας ζιγκ ζαγκ.» συνέχισε η μάρτυρας.
Όπως πρόσθεσε στη συνέχεια: «Μάλιστα είχα πει και στον σύζυγό μου εκείνη την ώρα να κάνουμε άκρη και να κόψουμε ταχύτητα γιατί κάποιος τρέχει πάρα πολύ. Μας προσπερνάει, συνεχίζει να αυξάνει ταχύτητα γιατί ακούγαμε την εξάτμιση πάρα πολύ δυνατά, ενώ ήδη είχε απομακρυνθεί πάρα πολλά χιλιόμετρα. Είπα στον σύζυγό μου πως ”έτσι όπως τρέχει θα σκοτώσει κάποιον”. Λίγες ώρες μετά μάθαμε ότι σκότωσε τις δύο κοπέλες».
Ποινική δίωξη σε βάρος του οδηγού
Υπενθυμίζεται πως ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε την Δευτέρα (18/5) η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου σε βάρος του οδηγού του οχήματος που προκάλεσε το δυστύχημα.
Η δίωξη αφορά επικίνδυνη οδήγηση, συνεπεία της οποίας προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή δύο ατόμων.
Ο 44χρονος συνοδευόμενος από αστυνομικούς και από τους δικηγόρους του, οδηγήθηκε στον ανακριτή Ρόδου όπου και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να μπορέσει να προετοιμάσει την απολογία του.
Πώς συνέβη το δυστύχημα στη Ρόδο
Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο 18ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Λίνδου-Ρόδου στην περιοχή Αφάντου, κοντά σε σούπερ μάρκετ, όταν το αυτοκίνητο των δύο γυναικών συγκρούστηκε με όχημα που κατευθυνόταν από την πόλη της Ρόδου προς τη Λίνδο. Οι δύο γυναίκες βρίσκονταν σταματημένες σε διασταύρωση και την ώρα που έστριβαν για να μπουν σε παράδρομο από το αντίθετο ρεύμα κινούνταν ο 44χρονος. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, ώστε το όχημα των δύο γυναικών, ανετράπη και μετατράπηκε σε άμορφη μάζα.
Η 57χρονη μητέρα και η 26χρονη κόρη της, με καταγωγή από τη Ρόδο, απεγκλωβίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από το όχημα. Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο, αλλά οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τις επαναφέρουν.
Τις ακριβείς αιτίες και συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο διερευνά το τμήμα Τροχαίας, με τους αστυνομικούς να συγκεντρώνουν στοιχεία, μαρτυρίες και οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να ανασυνθέσουν πλήρως το παζλ της ανείπωτης αυτής τραγωδίας.
Μίνι καταυλισμός Ρομά το Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων»- Στα κάγκελα κάτοικοι και καταστηματάρχες
Στην τελική ευθεία τα έργα στην Ακτή Δυμαίων- Στόχος να μην πλημμυρίσει ξανά
Μια πινακίδα -που δεν φαίνεται το βράδυ- για να προσέχουν οι οδηγοί στην Πλάζ της Πάτρας - ΦΩΤΟ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr