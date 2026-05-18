Μαλδίβες: Εντοπίστηκαν οι σοροί των αγνοούμενων Ιταλών δυτών

Εντοπίστηκαν οι σοροί των Ιταλών δυτών που έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη ενώ εξερευνούσαν υποθαλάσσιες σπηλιές βάθους 50 μέτρων στις Μαλδίβες κατά τη διάρκεια καταδυτικής αποστολής στην ατόλη Βααβού, σύμφωνα με το ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Η κυβέρνηση των Μαλδίβων ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν εντοπίσει πλέον όλες τις σορούς των δυτών. Υπενθυμίζεται πως ο πρώτος δύτης ανασύρθηκε νεκρός την Παρασκευή και οι υπόλοιποι τέσσερις σήμερα ύστερα από μια επικίδνυνη επιχείρηση.

Η αρχική επιχείρηση έρευνας διακόπηκε αφού ο τοπικός στρατιωτικός δύτης Mohamed Mahudhee έχασε τη ζωή του το Σάββατο από τη νόσο αποσυμπίεσης κατά τη διάρκεια αποστολής για να τους προσεγγίσει και έτσι οι έρευνες σταμάτησαν προσωρινά. Ωστόσο ξεκίνησαν εκ νέου σήμερα, Δευτέρα (18/5), γράφει το SkyNews.

Τα θύματα της ιταλικής ομάδας δυτών ταυτοποιήθηκαν ως η Monica Montefalcone, αναπληρώτρια καθηγήτρια οικολογίας στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας, η κόρη της Giorgia Sommacal, ο θαλάσσιος βιολόγος Federico Gualtieri, η ερευνήτρια Muriel Oddenino και ο εκπαιδευτής καταδύσεων Gianluca Benedetti, σύμφωνα με την κυβέρνηση των Μαλδίβων.

Η σορός του Benedetti ανασύρθηκε κοντά στην είσοδο του σπηλαίου την Παρασκευή.

Δεν έχει γίνει σαφές γιατί οι δύτες βρίσκονταν σε τόσο μεγάλο βάθος εκείνη τη στιγμή καθώς το όριο για ψυχαγωγικές καταδύσεις στις Μαλδίβες είναι τα 30 μέτρα.

Απαντήσεις για τις συνθήκες της τραγωδίας ζητούν συγγενείς των θυμάτων

Σε δηλώσεις του στην ιταλική εφημερίδα La Repubblica, ο σύζυγος της Montefalcone, Κάρλο Σομμακάλ, ανέφερε ότι η γυναίκα του «δεν θα έθετε ποτέ σε κίνδυνο τη ζωή της κόρης μας ή άλλων παιδιών».

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Το μόνο που γνωρίζω με βεβαιότητα είναι ότι η γυναίκα μου είναι μία από τις καλύτερες αυτοδύτες στον κόσμο».

«Κάτι πρέπει να συνέβη», σημείωσε σε άλλη του συνέντευξη σε ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό, σύμφωνα με το AP.

Η ομάδα βρισκόταν σε υποθαλάσσιο σπήλαιο κοντά στο Alimathaa, σημείο κατάδυσης στο Vaavu Atoll, σύμφωνα με το AP. Η περιοχή αποτελεί σύμπλεγμα νησιών στις κεντρικές Μαλδίβες, νοτιοδυτικά της Σρι Λάνκα και της Ινδίας.

Εκπρόσωπος της προεδρίας των Μαλδίβων χαρακτήρισε το σπήλαιο εξαιρετικά επικίνδυνο, επισημαίνοντας ότι «είναι τόσο βαθύ που ακόμη και δύτες με τον καλύτερο εξοπλισμό δεν επιχειρούν να το προσεγγίσουν».

Οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο για το χειρότερο ατύχημα καταδύσεων που έχει καταγραφεί στη χώρα.

Ιταλός πνευμονολόγος εκτίμησε ότι το περιστατικό «υποδηλώνει πρόβλημα με τις φιάλες οξυγόνου», ενώ άλλοι ειδικοί αφήνουν ανοιχτά ενδεχόμενα τεχνικής αστοχίας ή ακόμη και πανικού μέσα στο σπήλαιο.