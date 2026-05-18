Κρήτη: Η ΕΛΑΣ «χτενίζει» Βορίζια και Αμάρι - Έκλεβαν χωράφια, τα καλλιεργούσαν και έβγαλαν πάνω από 500.000 ευρώ

Δύο περιοχές της Κρήτης «χτενίζουν» σήμερα οι αστυνομικές Αρχές, με έξι άτομα να έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής.

Οι έρευνες του τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης εστιάζουν σε Βορίζια Ηρακλείου και Αμάρι Ρεθύμνου, ενώ ειδικότερα έχουν συλλάβει τρία άτομα για υποθέσεις εκβίασης, εμπρησμού, φθορών, καθώς και απάτες που στρέφονται σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είχαν εισπράξει πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ



Οι τρεις από τους έξι συνολικά συλληφθέντες κατηγορούνται, ότι αφαιρούσαν με τη βία κτήματα από πολίτες, τα οποία στη συνέχεια καλλιεργούσαν παράνομα,αναφέρει το ethnos.gr. Έπειτα, δήλωναν τις εκτάσεις αυτές στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξασφαλίζοντας επιδοτήσεις για τις συζύγους τους. Η σπείρα από τα Βορίζια φέρεται μάλιστα να είχε εισπράξει από ψευδείς δηλώσεις ΟΣΔΕ κοινοτικές επιδοτήσεις πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ την τετραετία 2021-2025.

Οι υπόλοιποι τρεις έχουν συλληφθεί για διαφορετικά αδικήματα με βασικό τη ζωοκλοπή