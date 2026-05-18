Πατήσια: Νεκρός εργαζόμενος από έκρηξη σε υποσταθμό της ΔΕΗ

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (18/5) στα Πατήσια, όταν εργαζόμενος έχασε τη ζωή του μετά από έκρηξη σε υποσταθμό της ΔΕΗ.

Ο 52χρονος εκτελούσε εργασίες επί της οδού Ηλία Ζερβού όταν συνέβη η τραγωδία, ενώ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατός του ήταν ακαριαίος.

Τα αίτια της έκρηξης προς το παρόν παραμένουν άγνωστα, ωστόσο ο εργαζόμενος φαίνεται πως υπέστη ηλεκτροπληξία.