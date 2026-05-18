Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποθεώνει τον Akyla – Η ανάρτησή του

Ο Akylas κατέκτησε τη 10η θέση στη Eurovision 2026, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, συγκεντρώνοντας συνολικά 220 βαθμούς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να δείχνει την στήριξή του προς τον τραγουδιστή, μέσω των social media.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA ανέβασε story μία φωτογραφία του Akyla, συνοδεύοντάς τη με τη φράση “My winner”, εκφράζοντας δημόσιο τη στήριξή του στον νεαρό καλλιτέχνη.