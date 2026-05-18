Πανεπιστήμιο Πατρών: Με εξαιρετική επιτυχία η παρουσίαση των Απάντων του Αριστοτέλη στα αγγλικά

Σε μια ξεχωριστή και λαμπρή εκδήλωση διεθνούς εμβέλειας στο Μουσείο της Ακρόπολης, την Πέμπτη 14.05.2026, το Πανεπιστήμιο Πατρών ήταν ο οικοδεσπότης στην παρουσίαση της μνημειώδους έκδοσης των Απάντων του Αριστοτέλη στα αγγλικά, C.D.C. Reeve & P. Kontos (eds.), Aristotle: Complete Works (Hackett: 2025).

Στο κατάμεστο «Αμφιθέατρο Δ. Παντερμαλής» παρευρέθηκαν η Υπουργός Παιδείας, υφυπουργοί και γενικοί γραμματείς της κυβέρνησης, βουλευτές, ο Δήμαρχος του Δήμου Αριστοτέλη, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Ακαδημαϊκοί, μέλη του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών, Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις ελληνικών ΑΕΙ, εκπρόσωποι Ελληνικών και ξένων Πολιτιστικών Ιδρυμάτων και ξένων Πρεσβειών, καθηγητές Ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου και της Ομογένειας, καθώς και πλήθος άλλων προσκεκλημένων, τονίζει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητής Χρήστος Μπούρας, και η Υπουργός Παιδείας κα Σοφία Ζαχαράκη απηύθυναν θερμό χαιρετισμό. Τα μεθοδολογικά, φιλοσοφικά και μεταφραστικά επιτεύγματα της έκδοσης ανέλυσε ο καθηγητής Γιώργος Καραμανώλης (Πανεπιστήμιο της Βιέννης), ενώ η καθηγήτρια Mariska Leunissen (University of North Carolina at Chapel Hill) παρουσίασε το ακαδημαϊκό και συγγραφικό προφίλ των δύο επιμελητών. Οι δύο επιμελητές, ο C.D.C. Reeve (University of North Carolina at Chapel Hill) και ο Παύλος Κόντος (Πανεπιστήμιο Πατρών), ανέδειξαν όψεις της επικαιρότητας της αριστοτελικής σκέψης.