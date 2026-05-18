Στην τελική ευθεία τα έργα στην Ακτή Δυμαίων- Στόχος να μην πλημμυρίσει ξανά

Στην τελική τους ευθεία βρίσκονται οι εργασίες αντικατάστασης του παντορροϊκού αγωγού, αλλά και άλλων αγωγών άντλησης στην Ακτή Δυμαίων, που δέχονται τόσο τα όμβρια ύδατα όσο και τα αποχετευτικά λύματα.

Στόχος του έργου είναι να αποτραπεί η επανάληψη των πλημμυρικών φαινομένων που ταλαιπώρησαν την περιοχή κατά τη διάρκεια του χειμώνα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα τόσο στους κατοίκους όσο και στις επιχειρήσεις της παραλιακής ζώνης. Το επόμενο κρίσιμο βήμα αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση των αντλιών, καθώς και στην εξασφάλιση της απαραίτητης αδειοδότησης για αυτόματη ηλεκτροδότηση.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, Φωκίων Ζαϊμής, μιλώντας στο thebest.gr, περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση: «Η υποδομή έχει γίνει για να μπουν μέσα οι αντλίες, όπως και οι καθαρισμοί και τα φρεάτια. Τώρα περιμένουμε την προμήθεια των αντλιών για να τοποθετηθούν, αλλά και την άδεια από τη ΔΕΔΔΗΕ για να γίνει σύνδεση για αυτόματη ηλεκτροδότηση. Δηλαδή, όταν βρέχει, να γίνεται αυτόματη ηλεκτροδότηση των αντλιών και άντληση των υδάτων. Πιστεύω ότι, το πολύ σε έναν με ενάμιση μήνα, θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες».

Το σύστημα αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικό πριν από την έναρξη της επόμενης βροχερής περιόδου, παρέχοντας προστασία στην περιοχή και αποτρέποντας την επανάληψη σεναρίων που είχαν θέσει σε δοκιμασία την αντοχή της πατραϊκής κοινωνίας, κατά τη διάρκεια του περασμένου χειμώνα, που η Ακτή Δυμαιων, μετατρεπόταν σε λίμνη.