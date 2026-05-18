Στο θεατρικό σανίδι το ρομπότ Pepper από τη Θεσσαλονίκη

Ο Pepper μετακόμισε για λίγο από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, όπου βρέθηκε για τις ανάγκες θεατρικής παράστασης.

Το δημοφιλές και ιδιαίτερα δραστήριο ρομπότ έκανε πριν από λίγο καιρό το πέρασμά του και από τον χώρο της υποκριτικής, δίνοντας το δικό του στίγμα ως ένας από τους πρώτους «ρομποτικούς ηθοποιούς» που ανέβηκαν στο σανίδι.

Στην παράσταση, που παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Γραμματόπουλου, το ρομπότ της Ortem Hellas A.E. απέδειξε ότι η τεχνολογία μπορεί όχι μόνο να εξυπηρετεί, αλλά και να συμμετέχει στην αφήγηση, στην τέχνη και στη δημιουργία μιας εμπειρίας που μένει στο κοινό.

Η παράσταση κινήθηκε ανάμεσα στη φαντασία, τη μουσική και τη διαδραστικότητα, με το κοινό να παρακολουθεί με ενδιαφέρον την αλληλεπίδραση ανθρώπων και του Pepper πάνω στη σκηνή, σε μια εμπειρία που έδειξε πώς η καινοτομία μπορεί να συνυπάρξει με την τέχνη.

«Τα ρομπότ πλέον δεν περιορίζονται σε τουριστικά σημεία, σχολικές αίθουσες και εκθέσεις. Έχουν ήδη κάνει και το καλλιτεχνικό τους πέρασμα. Με ρομπότ που ξεναγούν, εκπαιδεύουν, υποδέχονται και ενημερώνουν, αλλά πλέον ανεβαίνουν και στο σανίδι, θέλουμε να δείξουμε ότι η ρομποτική δεν είναι κάτι ψυχρό, μακρινό ή απρόσωπο. Μπορεί να έχει φωνή, παρουσία, χιούμορ, κίνηση, κοινωνικό αποτύπωμα και προσωπικότητα, πάντα με σεβασμό στο ανθρώπινο δυναμικό και στους εργαζομένους. Άλλωστε, ειδικά στο θέατρο, όσο συναίσθημα και υποκριτικό ταλέντο κι αν μπορεί να αποδώσει ένα ρομπότ, τίποτα δεν αντικαθιστά τον άνθρωπο», λένε οι Θεσσαλονικείς κατασκευαστές του Pepper, που τού έδωσαν για αρχή ένα μικρό ρόλο και μάλλον θα παίξει σύντομα και στην επόμενη παράσταση.

Διακρίσεις και βραβεία για τη ρομποτική «παρέα» της Θεσσαλονίκης

Το θεατρικό σανίδι ήταν το τελευταίο βήμα για τα ρομπότ της εταιρείας. Τα ρομπότ που προγραμματίζονται στη Θεσσαλονίκη έχουν μπει δυναμικά στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια και έχουν κερδίσει, εκτός από βλέμματα, χαμόγελα, χιλιάδες selfies και βραβεία.

«Η εταιρεία απέσπασε Bronze Award στα Tourism Awards 2026 για την υλοποίηση μιας προηγμένης πλατφόρμας ψηφιακής ξενάγησης, βασισμένης στη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη. Η λύση μετατρέπει το ρομπότ σε έναν διαδραστικό ψηφιακό ξεναγό, ικανό να ενημερώνει, να απαντά σε ερωτήσεις και να καθοδηγεί τους επισκέπτες σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας πληροφορίες για αξιοθέατα, παραλίες, δραστηριότητες, υπηρεσίες και σημεία ενδιαφέροντος. Πρόκειται για μια σύγχρονη εμπειρία τουριστικής πληροφόρησης, που ενισχύει την εικόνα ενός προορισμού και προσφέρει στον επισκέπτη έναν πιο άμεσο, έξυπνο και βιωματικό τρόπο αλληλεπίδρασης», σημείωσε ο κ. Ίκας ,νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας που εισάγει τα ρομπότ από το εξωτερικό και τα γεμίζει με γνώσεις και πληροφορίες.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία διακρίθηκε με Silver Award στα Best City Awards 2026, στην κατηγορία «Προγράμματα Ευθύνης & Αλληλεγγύης», για δράση εκπαιδευτικής ρομποτικής με κοινωνικό αντίκτυπο. Η δράση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με σχολικές μονάδες, δήμους και δημόσιους φορείς της ελληνικής περιφέρειας, με τη συμμετοχή εκατοντάδων παιδιών, φέρνοντας την κοινωνική ρομποτική μέσα στην εκπαίδευση με τρόπο βιωματικό, σύγχρονο και προσβάσιμο.

«Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν για εμάς μια σημαντική επιβεβαίωση ότι η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να προσφέρουν πραγματική αξία στην κοινωνία, στον τουρισμό, στην εκπαίδευση και στις σύγχρονες πόλεις. Στόχος μας δεν είναι να αντικαταστήσουμε τον άνθρωπο. Άλλωστε, τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει το ανθρώπινο χαμόγελο, την ενσυναίσθηση και την προσωπική επαφή», σημείωσε ο κ. Ίκας, επισημαίνοντας ότι τα ρομπότ έρχονται για να υποστηρίξουν, να διευκολύνουν και να εμπλουτίσουν την ανθρώπινη εμπειρία, δίνοντας στους ανθρώπους περισσότερο χώρο να κάνουν αυτό που μόνο εκείνοι μπορούν δηλαδή να επικοινωνούν ουσιαστικά, να δημιουργούν σχέσεις και να προσφέρουν αυθεντική φροντίδα.

Πριν από λίγο καιρό, το ρομπότ Billy έδωσε οδηγίες σε ανθοπωλείο για το πώς να ποτίζονται τα φυτά και τι επιλογές μπορούν να κάνουν οι πελάτες, ενώ το ρομπότ Mini ενημέρωνε τουρίστες --και όχι μόνο-- για το τι μπορούν να δουν και να κάνουν στον Δήμο Βόλβης. Επίσης, τα ρομπότ συμμετείχαν σε διάφορες εκθέσεις και συνέδρια, παρουσιάζοντας στην πράξη τις δυνατότητες της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης σε πραγματικά περιβάλλοντα αλληλεπίδρασης με το κοινό. Στη ΔΕΘ, το ρομπότ Nova βρέθηκε στο περίπτερο της ΔΑΠΕΕΠ, ενισχύοντας τη διαδραστική ενημέρωση των επισκεπτών, ενώ το ρομπότ Pepper φιλοξενήθηκε στο περίπτερο της ΕΥΑΘ, προσφέροντας μια σύγχρονη και φιλική εμπειρία επικοινωνίας με το κοινό και ετοιμάζονται και για άλλες δραστηριότητες ...και εκπλήξεις.