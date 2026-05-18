Μια πινακίδα -που δεν φαίνεται το βράδυ- για να προσέχουν οι οδηγοί στην Πλάζ της Πάτρας - ΦΩΤΟ

Ο παραλιακός δρόμος που οδηγεί στην Πλαζ είναι σαν βομβαρδισμένος, εξαιτίας του φαινομένου της διάβρωσης των ακτών και οι οδηγοί που κινούνται σε αυτόν θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, ειδικά όσοι κινούνται στην πλευρά προς τη θάλασσα.

Πρόσφατα στην παραλιακή οδό που οδηγεί στη δημοφιλή παραλία της Πάτρας, τοποθετήθηκε μια πινακίδα που αναγράφει "Δήμος Πατρέων". Η πινακίδα είναι από αυτές που συναντάμε συνήθως σε θέσεις στάθμευσης, ώστε εκεί να μην παρκάρουν άλλα οχήματα εκτός από αυτά τα οποία έχουν σχετική άδεια. Και μπορεί η κίτρινη, χαμηλού ίχνους και ύψους πινακίδα να μπήκε εκεί από κάποιους που θέλησαν να προλάβουν επικίνδυνες καταστάσεις για οδηγούς και πεζούς, ωστόσο ειδικά τις νυχτερινές ώρες, είναι σχεδόν αόρατη.

Σε περιπτώσεις ζημιών ή ακόμη εργασιών στο οδόστρωμα, προβλέπονται φωτιζόμενες σημάνσεις που διαθέτουν φωτισμό ή έστω φωσφορίζοντα στοιχεία. Πόσο μάλλον σε έναν δρόμο που έχει διαλυθεί και εύκολα μπορεί ένας δικυκλιστής ή οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου να βρεθεί στο κενό, ειδικά αν κυκλοφορεί στην παραλιακή το βράδυ.