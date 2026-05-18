Έξι θάνατοι σε 40 μέρες στις φυλακές Αγίου Στεφάνου: «Κάτι συμβαίνει», λένε οι δικηγόροι και ετοιμάζουν επίσκεψη

Δεν είναι τυχαία τα συμβάντα με τους θανάτους κρατουμένων στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Αυτό υποστηρίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Πάτρας, ο οποίος έχει ήδη κινήσει διαδικασίες για επίσκεψη στο κατάστημα κράτησης, μετά από έξι θανάτους που καταγράφηκαν μέσα σε μόλις 40 ημέρες, προκαλώντας έντονη ανησυχία.

Ο γενικός γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας, Ντίνος Τσούκαλης, μιλώντας στο thebest.gr, είναι σαφής: «Ήδη από τον πέμπτο θάνατο είχε κινηθεί από τον Δικηγορικό Σύλλογο μια διαδικασία, προκειμένου να επισκεφτούμε το σωφρονιστικό κατάστημα του Αγίου Στεφάνου. Τώρα, και με τον έκτο θάνατο που σημειώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο, θα επισπεύσουμε την επίσκεψή μας. Θα ζητήσουμε ενημέρωση από τη Διεύθυνση των φυλακών για αυτά τα περιστατικά, αλλά και για το καθεστώς λειτουργίας του ιατρείου και για το ποιο υπουργείο είναι τελικά υπεύθυνο σε σχέση με τη στελέχωση, τον εξοπλισμό, αλλά και με το πόσο συχνά εξετάζονται οι κρατούμενοι. Ο Δικηγορικός Σύλλογος, έτσι κι αλλιώς, θα πρέπει να έχει γνώση για τη γενική λειτουργία του σωφρονιστικού καταστήματος, δηλαδή για τα σχολεία, για τις συνθήκες κράτησης κ.ο.κ. Τώρα έχουμε και αυτά τα συμβάντα, τα οποία δεν μπορεί να είναι τυχαία. Κάτι συμβαίνει, γιατί μιλάμε για έξι θανάτους μέσα σε 40 ημέρες. Οι θεσμικοί φορείς και, πάνω από όλους, ο Δικηγορικός Σύλλογος, που είναι θεματοφύλακας του κράτους δικαίου και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα πρέπει προφανώς να το ελέγξουν και να δούμε ποιες περαιτέρω κινήσεις χρειάζονται, προκειμένου να διαφυλαχθούν τα δικαιώματα των κρατουμένων».

Ο κ. Τσούκαλης προσθέτει ότι και η εισαγγελική αρχή έχει ήδη ενημερωθεί για τα περιστατικά: «Η Εισαγγελία είναι ενήμερη, όπως και ο Προϊστάμενος Εισαγγελέας Εφετών, για τα περιστατικά θανάτων στις φυλακές της Πάτρας, και θα επιδιώξουμε να έχουμε μια ενημέρωση ως σύλλογος».

Όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα της επίσκεψης, διευκρινίζει: «Σήμερα θα αποφασίσουμε πότε θα επισκεφθούμε το σωφρονιστικό κατάστημα, σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση των φυλακών, και εάν θα πάμε μαζί με άλλους θεσμικούς φορείς. Όπως και να έχει, εμείς είχαμε δρομολογήσει αυτή την επίσκεψη από τους πρώτους θανάτους και θα την πραγματοποιήσουμε».