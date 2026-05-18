Εργατικό ατύχημα σε πλοίο στη Δραπετσώνα – Τραυματίστηκε 37χρονος εργαζόμενος

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα σε επιβατηγό - οχηματαγωγό - ταχύπλοο πλοίο με σημαία Κύπρου, το οποίο βρισκόταν ελλιμενισμένο στον Νέο Μώλο Δραπετσώνας.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, ένας 37χρονος ημεδαπός, εργαζόμενος σε ιδιωτικό συνεργείο, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών επί του πλοίου, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΟΛΠ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», προκειμένου να του παρασχεθούν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.
