Ισραήλ: Αναχαίτισε τον στολίσκο Global Sumud για την Γάζα ανοικτά της Κύπρου

Οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχαίτισαν ανοικτά της Κύπρου τον «στολίσκο Global Sumud για την Γάζα» που αποτελείται από μια πενηνταριά σκάφη τα οποία είχαν αποπλεύσει από την νότια Τουρκία την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσαν μέσω του Χ οι οργανωτές.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών είχε προειδοποιήσει νωρίτερα σήμερα ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στην Λωρίδα της Γάζας.

Το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι «δύο βίαιες τουρκικές οργανώσεις, οι Mavi Marmara και IHH (Humanitarian Relief Foundation), συμμετέχουν στην πρόκληση», «στόχος της οποίας είναι να υπηρετήσει την Χαμάς, να αποτρέψει την προσοχή από την άρνηση της οργάνωσης (Χαμάς) να αφοπλισθεί και να διαταράξει την πρόοδο του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου Τραμπ».