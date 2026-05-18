Αχαΐα: Αναμένοντας το κόμμα Τσίπρα- Πόσο μέλη αριθμεί η Πρωτοβουλία- «Καθημερινά νέοι πολίτες εντάσσονται στις τάξεις μας»

Τα 300 μέλη που αριθμεί η Πρωτοβουλία Προοδευτικών Πολιτών Αχαΐας για τον Αλέξη Τσίπρα αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την 26η Μαΐου, ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.

«Καθημερινά νέοι πολίτες εντάσσονται στις τάξεις μας, σε μια περίοδο που η κοινωνική ανασφάλεια, οι οικονομικές πιέσεις και η απογοήτευση από το πολιτικό σύστημα βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους», αναφέρει στο thebest.gr η Σοφία Σιδέρη, μέλος της Πρωτοβουλίας Προοδευτικών Πολιτών Αχαΐας, περιγράφοντας μια κινητοποίηση που, όπως λέει, μεγαλώνει από εβδομάδα σε εβδομάδα.

Επίσης, τονίζει ότι η Πρωτοβουλία δεν λειτουργεί με λογική εσωκομματικών μηχανισμών και διανομής ρόλων, αλλά ως ένας ανοιχτός χώρος ουσιαστικής συμμετοχής. «Στόχος μας είναι να ενεργοποιήσουμε πολίτες που μέχρι χθες παρέμεναν απογοητευμένοι ή αποστασιοποιημένοι από την πολιτική», λέει και συμπληρώνει: «Δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα πάρει ποια θέση. Μας ενδιαφέρει να χτίσουμε κάτι συλλογικό, ουσιαστικό και αληθινό. Η πολιτική πρέπει να επιστρέψει εκεί που ανήκει, δίπλα στον κόσμο».

Απαντώντας δε σε όσους αντιμετωπίζουν την Πρωτοβουλία με καχυποψία ή επικρίνουν τη σκοπιμότητά της, η κ. Σιδέρη επισημαίνει: «Όποιος βλέπει σε κάθε κοινωνική πρωτοβουλία εσωκομματικές σκοπιμότητες, απλώς δεν έχει καταλάβει τι ζητά σήμερα η κοινωνία. Εμείς δίνουμε φωνή σε όσους έμειναν εκτός, χώρο σε όσους επιμένουν να ονειρεύονται μια δίκαιη κοινωνία και προοπτική σε μια νέα συλλογική προσπάθεια. Αυτό δεν είναι παρασκήνιο, είναι η ίδια η δημοκρατία».

Η Πρωτοβουλία καλεί όλους τους πολίτες της Αχαΐας να συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις της, με το σύνθημα που συνοψίζει τη φιλοσοφία της: «Όχι άλλη πολιτική χωρίς την κοινωνία» αναφέρει η Σοφία Σιδέρη.