Βρετανία: Η αστυνομία σταματά τις έρευνες για την εξαφάνιση του Μπεν

Η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ στη Βρετανία ενημέρωσε την Κέρι Νίνταμ ότι δεν θα διερευνήσει πλέον την εξαφάνιση του Μπεν και η διεξαγωγή μελλοντικών ερευνών θα είναι αποκλειστικά ευθύνη της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η μητέρα του Μπεν «τρέμει από το σοκ» και «τη συντριβή» αφότου η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ δημοσίευσε την συγκλονιστική είδηση ότι δεν θα ερευνούσε πλέον την εξαφάνιση του γιου της, σύμφωνα με τη The Mirror.

Η Κέρι Νίνταμ, 51 ετών, ξέσπασε σε κλάματα αφότου της είπαν ότι η μονάδα μεγάλων εγκλημάτων της αστυνομίας του Νότιου Γιορκσάιρ δεν θα ήταν πλέον υπεύθυνη για καμία έρευνα για την υπόθεση του αγνοούμενου Μπεν.

Αντίθετα, της είπαν ότι είναι ευθύνη της ελληνικής αστυνομίας να διεξάγει οποιεσδήποτε μελλοντικές έρευνες, κατηγορώντας την έλλειψη «χρόνου» και «πόρων».

«Αυτά είναι άσχημα νέα. Η υπόθεση θα εμπίπτει πλέον αποκλειστικά στις ελληνικές αρχές. Αν συμβεί αυτό, νιώθω ότι καλύτερα να εγκαταλείψω την αναζήτηση του Μπεν, επειδή η ελληνική αστυνομία ήθελε μόνο να ξεχαστεί αυτή η υπόθεση», δήλωσε η απογοητευμένη μητέρα στην εφημερίδα The Mirror, ξεσπώντας σε κλάματα.

«Για σχεδόν 35 χρόνια, αγωνιζόμαστε κάθε μέρα για να κρατήσουμε την υπόθεση του Μπεν ζωντανή, να αναζητήσουμε απαντήσεις και να βεβαιωθούμε ότι δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν ακόμα δρόμοι προς διερεύνηση. Αυτό μοιάζει με ένα καταστροφικό βήμα προς τα πίσω», είπε στεναχωρημένη η μητέρα του Μπεν.

Η Κέρι, η οποία τώρα ζει στην Τουρκία με τον σύντροφό της, μας είπε ότι τα σχέδια για την εκ νέου ανάκριση μαρτύρων των οποίων οι καταθέσεις ήταν ασυνεπείς και μια συνάντηση με τον Έλληνα εισαγγελέα έχουν όλα ακυρωθεί. Αντ’ αυτού, οποιαδήποτε πληροφορία θα διαβιβαστεί στην Ιντερπόλ και στις ελληνικές αρχές.

