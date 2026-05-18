Patras Agro Food Expo 2026: «Στην τελική ευθεία με ισχυρό ενδιαφέρον»

Η Patras Agro Food & Drink Expo 2026 μπαίνει στην τελική της ευθεία, με το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων να παραμένει έντονο και τη διαδικασία υποβολής συμμετοχών να βρίσκεται στην τελευταία της εβδομάδα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Επιμελητήριο Αχαΐας και συνεχίζει:

"Η έκθεση, που θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 7 Ιουνίου 2026 στο Παλαιό Λιμάνι της Πάτρας, αναμένεται να αποτελέσει ένα κομβικό σημείο συνάντησης για τον αγροδιατροφικό τομέα, συγκεντρώνοντας παραγωγούς, μεταποιητές, προμηθευτές και επαγγελματίες από όλη τη χώρα.

Ισχυρή δυναμική και στόχος η εξωστρέφεια

Με βασικό στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την προώθηση των ελληνικών προϊόντων, η έκθεση φιλοδοξεί να αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στην τοπική και εθνική οικονομία, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και συνεργασιών για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις.

Ήδη καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον από επιχειρήσεις όλης της Ελλάδας, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική της διοργάνωσης και τον αναβαθμισμένο της ρόλο ως εργαλείο επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Γιατί να επισκεφθείς την έκθεση

Η Patras Agro Food Expo δεν αποτελεί απλώς μια εκθεσιακή διοργάνωση, αλλά μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα επιχειρηματικών ευκαιριών, με έμφαση στις B2B συναντήσεις, τη δικτύωση και την ανάπτυξη νέων συνεργασιών.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν εκθέτες που ξεχωρίζουν στον χώρο της αγροδιατροφής, της παραγωγής, της εστίασης και της αγροτεχνολογίας, ενώ παράλληλα θα αποκτήσουν άμεση πρόσβαση σε νέες αγορές και σύγχρονες τάσεις του κλάδου.

Εκθέτες και networking

Η διοργάνωση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο networking και στις στοχευμένες επιχειρηματικές επαφές, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου οι εκθέτες μπορούν να αναδείξουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, αλλά και να αναπτύξουν ουσιαστικές συνεργασίες με επαγγελματίες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Δηλώσεις συμμετοχής

Οι δηλώσεις συμμετοχής συνεχίζονται. Το Επιμελητήριο Αχαΐας καλεί τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τη δυναμική της διοργάνωσης και να γίνουν μέρος μιας πρωτοβουλίας που ενισχύει τον πρωτογενή τομέα και την αγροδιατροφική ταυτότητα της περιοχής.

Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το site της έκθεσης https://agrofooddrinkexpo.gr/ ή επικοινωνήστε απευθείας με τη διοργανώτρια εταιρεία PRO-EXPO: κα. Γεωργία Τσιλιμίγκρα, Ελ. Βενιζέλου 131Α, Αθήνα, Τ.Κ. 142 31, τηλ.: 210 2232441,e-mail: [email protected]"