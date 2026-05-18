Με επιτυχία το 2ο Φεστιβάλ Ισότιμης Πρόσβασης του Πανεπιστημίου Πατρών- Ηχηρό μήνυμα συμπερίληψης, ισότητας και συμμετοχής

"Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε το 2ο Φεστιβάλ Ισότιμης Πρόσβασης του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο διοργάνωσε η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα συμπερίληψης, ισότητας και ενεργού συμμετοχής", αναφέρει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου και συνεχίζει:



"Με σύνθημα «Από την ευαισθητοποίηση στη δράση», το Φεστιβάλ ανέδειξε στην πράξη ότι η ισότιμη πρόσβαση δεν αποτελεί μόνο μια θεσμική υποχρέωση, αλλά μια καθημερινή δέσμευση απέναντι στον άνθρωπο και την αξιοπρέπειά του.



Η ημέρα ξεκίνησε στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών με δράσεις ενημέρωσης και βιωματικής ευαισθητοποίησης για μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων της Πάτρας. Μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, τα παιδιά γνώρισαν τη σημασία της αποδοχής και της διαφορετικότητας, ενώ η ξεχωριστή παρουσία του ανθρωποειδούς ρομπότ «Σοφία», που επισκέφθηκε για πρώτη φορά την Πάτρα, προσέλκυσε το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της τεχνολογίας με την προσβασιμότητα και την κοινωνική καινοτομία.



Στη συνεδρία «Υποστηρικτική Τεχνολογία και Ισότιμη Πρόσβαση», παρουσιάστηκαν σημαντικές ερευνητικές και ακαδημαϊκές δράσεις του Πανεπιστημίου Πατρών, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο της επιστήμης στη βελτίωση της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν καινοτόμες εφαρμογές που αφορούν την προσβασιμότητα στην πολιτιστική εμπειρία για κωφά άτομα, την αστρονομία και τη γεωλογία για άτομα με οπτική αναπηρία, την εκμάθηση νοηματικών γλωσσών μέσω τεχνητής νοημοσύνης και τις σύγχρονες απτικές διεπαφές.



Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η δράση στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, όπου πραγματοποιήθηκε αγώνας μπάσκετ με αμαξίδιο με τη συμμετοχή του Αθλητικού Σωματείου «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» και της Γυναικείας Ομάδας Καλαθοσφαίρισης «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ». Μέσα από τον αθλητισμό αναδείχθηκε με τον πιο ουσιαστικό τρόπο ότι η δύναμη, η συνεργασία και η συμμετοχή δεν γνωρίζουν περιορισμούς.



Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με την παρουσίαση καλών πρακτικών από Μονάδες Ισότιμης Πρόσβασης Ελληνικών Πανεπιστημίων. Εκπρόσωποι ακαδημαϊκών ιδρυμάτων από όλη τη χώρα αντάλλαξαν εμπειρίες, ιδέες και πρωτοβουλίες, ενισχύοντας τον διάλογο και τη συνεργασία για τη δημιουργία ενός ολοένα και πιο συμπεριληπτικού πανεπιστημιακού περιβάλλοντος.



Ξεχωριστό συμβολισμό είχε και η αφίσα του Φεστιβάλ, η οποία δημιουργήθηκε από μαθητές και μαθήτριες του 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πατρών. Μέσα από τη δική τους αυθεντική και βαθιά ανθρώπινη ματιά, αποτυπώθηκε το πραγματικό νόημα της συμπερίληψης: ένας κόσμος όπου κάθε άνθρωπος έχει φωνή, χώρο έκφρασης και δικαίωμα στη συμμετοχή!



Η επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθους κόσμου, ενώ η αυλαία έπεσε με έναν ιδιαίτερα συμβολικό και συγκινητικό τρόπο, μέσα από τη θεατρική παράσταση «Ο Μικρός Πρίγκιπας» της συμπεριληπτικής καλλιτεχνικής ομάδας «Όνειρο Είναι», υπενθυμίζοντας σε όλους ότι η τέχνη έχει τη δύναμη να ενώνει, να θεραπεύει και να εμπνέει.



Καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ υπήρχε διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, από τους κ. Λαμπρινή Παπαπροκοπίου και κ. Γεώργιο Αρτεμιάδη, συνεργάτες της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης του Πανεπιστημίου Πατρών, διασφαλίζοντας την καθολική συμμετοχή και επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη δέσμευση του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς.



Θερμές ευχαριστίες σε όλους τους συμμετέχοντες, τους συνεργάτες μας, τους επιστήμονες, τους φορείς, τους φοιτητές και τις φοιτήτριες μας, τους εθελοντές και κυρίως τους ανθρώπους που μέσα από τη δική τους καθημερινή διαδρομή μας διδάσκουν τι σημαίνει δύναμη, αξιοπρέπεια και ψυχική ανθεκτικότητα, καθώς και σε κάθε άνθρωπο που στήριξε αυτή τη μεγάλη γιορτή συμπερίληψης και ανθρωπιάς.



Γιατί η πραγματική αλλαγή ξεκινά όταν η ευαισθητοποίηση γίνεται πράξη.

Χαράζω τον δρόμο που μπορώ να διασχίσω…

και τον χαράζουμε μαζί, ώστε να μπορεί να τον διασχίσει κάθε άνθρωπος!"





