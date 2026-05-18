Βορίζια: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ πραγματοποιείται στα Βορίζια, όπου συνελήφθησαν θείος και ανίψια για εκβίαση και απάτες με «άρωμα» ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται ότι αφαιρούσαν με τη βία κτήματα από πολίτες, τα οποία στη συνέχεια καλλιεργούσαν παράνομα.

Μάλιστα, όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, δήλωναν τις εκτάσεις αυτές στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξασφαλίζοντας επιδοτήσεις για τις συζύγους τους.

